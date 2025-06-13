Харьковщина: ВСУ удерживают позиции в Двуречной, в поселке продолжаются бои

Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг заявления российских пропагандистов о якобы взятии под контроль населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Украинские военные удерживают позиции в поселке. Об этом сообщил Трегубов в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

В Двуречной идут активные бои, наши военные пытаются удерживать позиции в городе, несмотря на постоянные удары врага - сообщил Трегубов.

Он добавил, что согласно последним данным, ВСУ сохраняют свои позиции в Двуречной.

Согласно последним данным, которые мы имели - позиции в городе сохранялись - добавил Трегубов.

Дополнение

Представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин сообщил, что в районе Двуречной ситуация остается сложной. россияне прилагают все усилия, чтобы расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол. Также Волчанск остается одной из главных целей рф.

В апреле представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что российские оккупанты пытаются давить на Купянск в Харьковской области с трех сторон, в частности с севера.