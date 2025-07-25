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На Харківщині росіяни через спеку змушені пити воду з калюж - ОТУ "Харків"

Київ • УНН

 • 1882 перегляди

Через спекотну погоду на Харківському напрямку російські штурмовики змушені пити воду з калюж, що призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Це ускладнює їхні наступальні дії, оскільки проблеми зі шлунком заважають штурмувати позиції Сил оборони.

На Харківщині росіяни через спеку змушені пити воду з калюж - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку через спекотну погоду російські штурмовики змушені пити воду з калюж. Через це в них виникають серйозні проблеми зі здоров'ям, і штурмувати позиції Сил оборони стає ще складніше, повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Погодні умови дуже складі, і ці умови мають враховувати обидві сторони під час планування своїх дій. Харківщина - це дуже зелений край, тут чимало лісів, чимало річок і озер, і це накладає свій відбиток на ведення бойових дій", - повідомив Шамшин.

Військовий додав, що на перебіг бойових дій впливає спека. Особливо в цьому контексті важко росіянам, які ведуть наступальні дії.

"Якщо говорити про фактор спеки, то Сили оборони проводять передусім оборонну операцію, а росіяни змушені іти вперед. І уявіть, що їм ще треба нести на собі боєкомплект, зброю, інше екіпірування. І за таких умов вони йдуть у невідомість", - додав військовий.

Шамшин додав, що у росіян виникають серйозні проблеми з питною водою. Їм доводиться пити з калюж, що призводить до проблем зі здоров’ям.

Ми слухаємо радіоперехоплення, у яких російські штурмовики просять командування надсилати їм воду, яка за таких умов є по справжньому критичним ресурсом. росіяни часто не можуть дочекатися, коли їм пришлють цю воду, і змушені пити воду з калюж. Це може бути вихід, але виникають проблеми зі здоров’ям. А коли в тебе проблеми зі шлунком - то позиції не поштурмуєш. За таких обставин спека наш союзник і ворог для окупантів

- підкреслив Шамшин.

Доповнення

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував заяви російських пропагандистів про нібито взяття під контроль населеного пункту Дворічна на Харківщині. Українській військові тримають позиції в селищі.

Війська рф зазнають невдачі в спробах прориву до Куп’янська - ОСУВ “Хортиця”24.07.25, 16:51 • 2650 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Харківська область
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