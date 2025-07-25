На Харківщині росіяни через спеку змушені пити воду з калюж - ОТУ "Харків"
Київ • УНН
Через спекотну погоду на Харківському напрямку російські штурмовики змушені пити воду з калюж, що призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Це ускладнює їхні наступальні дії, оскільки проблеми зі шлунком заважають штурмувати позиції Сил оборони.
На Харківському напрямку через спекотну погоду російські штурмовики змушені пити воду з калюж. Через це в них виникають серйозні проблеми зі здоров'ям, і штурмувати позиції Сил оборони стає ще складніше, повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону у п'ятницю, пише УНН.
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"Погодні умови дуже складі, і ці умови мають враховувати обидві сторони під час планування своїх дій. Харківщина - це дуже зелений край, тут чимало лісів, чимало річок і озер, і це накладає свій відбиток на ведення бойових дій", - повідомив Шамшин.
Військовий додав, що на перебіг бойових дій впливає спека. Особливо в цьому контексті важко росіянам, які ведуть наступальні дії.
"Якщо говорити про фактор спеки, то Сили оборони проводять передусім оборонну операцію, а росіяни змушені іти вперед. І уявіть, що їм ще треба нести на собі боєкомплект, зброю, інше екіпірування. І за таких умов вони йдуть у невідомість", - додав військовий.
Шамшин додав, що у росіян виникають серйозні проблеми з питною водою. Їм доводиться пити з калюж, що призводить до проблем зі здоров’ям.
Ми слухаємо радіоперехоплення, у яких російські штурмовики просять командування надсилати їм воду, яка за таких умов є по справжньому критичним ресурсом. росіяни часто не можуть дочекатися, коли їм пришлють цю воду, і змушені пити воду з калюж. Це може бути вихід, але виникають проблеми зі здоров’ям. А коли в тебе проблеми зі шлунком - то позиції не поштурмуєш. За таких обставин спека наш союзник і ворог для окупантів
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