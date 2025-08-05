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рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавших

Киев • УНН

 • 2130 просмотра

В результате обстрела железнодорожной инфраструктуры Лозовой погиб механик, четверо железнодорожников ранены. Всего пострадало 10 человек, включая двух детей, что привело к изменениям в маршруте движения поездов.

рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавших

В Харьковской области российские войска атаковали железную дорогу в Лозовой, поврежден вокзал, погиб механик, еще 4 железнодорожника пострадали, есть изменения в маршруте движения поездов, сообщили во вторник в Укрзализныце. По данным ГУ ГСЧС в области, всего пострадало 10 человек, пишет УНН.

российские террористы нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре Лозовой. В результате вражеской атаки были повреждены железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв. Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения

- сообщили в Укрзализныце.

Всем пострадавшим, как указано, оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным УЗ, в связи с обстрелом уже следует объездным маршрутом поезд №66/65 - 166/165 Умань - Черкассы - Харьков, то же ожидает другие поезда краматорского направления - объезд под резервным тепловозом будет генерировать задержку в пределах часа. Пассажиров из/в Лозовую к поездам в Панютино, как сообщается, будут доставлять автобусы.

В результате ночной массированной атаки БпЛА на город Лозовая возникло несколько очагов пожаров. Пострадали 10 человек, из них 2 ребенка и 1 мужчина погиб

- сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Лозовая пережила самую масштабную атаку с начала войны, много раненых05.08.25, 06:29 • 2290 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Харьковская область
Украинская железная дорога
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Лозова
Черкассы
Харьков
Умань