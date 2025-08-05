В Харькове вражеский дрон "молния" попал в АЗС, пострадала женщина
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали Киевский район Харькова дроном-камикадзе типа "молния". В результате удара по автозаправочной станции пострадала 20-летняя женщина.
Оккупанты вечером атаковали Киевский район Харькова дроном-камикадзе типа "Молния". В результате удара по автозаправочной станции предварительно известно об одной пострадавшей женщине. Об этом пишет мэр города Игорь Терехов, передает УНН.
Удар по АЗС. Есть предварительная информация о пострадавших. Выясняем детали
Добавим
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадала 20-летняя женщина.
На эту минуту известно о пострадавшей 20-летней женщине. Она госпитализирована. Медики оказывают всю необходимую помощь. На месте попадания работают профильные службы
БПЛА типа "Молния" активно применяется армией рф для ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Этот дрон является относительно новым типом вооружения, имеет небольшие габариты, летит на малых высотах и сложно фиксируется ПВО.
Напомним
Сегодня рф атаковала железную дорогу в Лозовой.
Поврежден вокзал, возникло несколько очагов пожаров. По состоянию на сейчас пострадали 13 человек и двое погибли.