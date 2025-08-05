В Харькове вражеский дрон "молния" попал в АЗС, пострадала женщина

$41.790.03
48.350.70
ukenru
Эксклюзив
16:09 • 40435 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
5 августа, 12:15 • 100220 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
5 августа, 10:48 • 65841 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
5 августа, 10:24 • 128160 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
5 августа, 10:08 • 59386 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
5 августа, 09:54 • 46114 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
5 августа, 06:28 • 41296 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
5 августа, 05:35 • 120411 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 135088 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 81012 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
69%
751мм
Популярные новости
Пакистан ответил на слова Зеленского: "отвергает обвинения" в участии своих граждан в войне5 августа, 10:41 • 52639 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 115404 просмотра
Буданов: “Если разведчику нужно заняться сексом с проституткой для дела – не вижу в этом никакой проблемы”5 августа, 12:02 • 35146 просмотра
Дания, Норвегия и Швеция профинансируют второй пакет поддержки США для Украины на $500 млн - НАТО5 августа, 12:12 • 25687 просмотра
Зеленский созвонился с Трампом. Говорили о прекращении войны14:30 • 75978 просмотра
публикации
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
Эксклюзив
16:09 • 40435 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto5 августа, 12:15 • 100221 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 115681 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto5 августа, 10:24 • 128161 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией5 августа, 05:35 • 120411 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Марк Рютте
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Индия
Италия
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 67760 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 88930 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 80311 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 83337 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 384206 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Нью-Йорк Таймс
Financial Times
Шахед-136

В Харькове вражеский дрон "молния" попал в АЗС, пострадала женщина

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

Российские оккупанты атаковали Киевский район Харькова дроном-камикадзе типа "молния". В результате удара по автозаправочной станции пострадала 20-летняя женщина.

В Харькове вражеский дрон "молния" попал в АЗС, пострадала женщина

Оккупанты вечером атаковали Киевский район Харькова дроном-камикадзе типа "Молния". В результате удара по автозаправочной станции предварительно известно об одной пострадавшей женщине. Об этом пишет мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Удар по АЗС. Есть предварительная информация о пострадавших. Выясняем детали 

- отметил мэр.

Добавим

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадала 20-летняя женщина.

На эту минуту известно о пострадавшей 20-летней женщине. Она госпитализирована. Медики оказывают всю необходимую помощь. На месте попадания работают профильные службы 

- сообщил Синегубов.

БПЛА типа "Молния" активно применяется армией рф для ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Этот дрон является относительно новым типом вооружения, имеет небольшие габариты, летит на малых высотах и сложно фиксируется ПВО.

Напомним

Сегодня рф атаковала железную дорогу в Лозовой.

Поврежден вокзал, возникло несколько очагов пожаров. По состоянию на сейчас пострадали 13 человек и двое погибли.

Вероника Марченко

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Украина
Харьков