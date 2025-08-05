В Харькове вражеский дрон "молния" попал в АЗС, пострадала женщина

Оккупанты вечером атаковали Киевский район Харькова дроном-камикадзе типа "Молния". В результате удара по автозаправочной станции предварительно известно об одной пострадавшей женщине. Об этом пишет мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Удар по АЗС. Есть предварительная информация о пострадавших. Выясняем детали

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадала 20-летняя женщина.

На эту минуту известно о пострадавшей 20-летней женщине. Она госпитализирована. Медики оказывают всю необходимую помощь. На месте попадания работают профильные службы