Вражеский дрон атаковал Харьков: пожар на гражданском предприятии
В ночь на 8 августа Харьков подвергся атаке вражеским дроном "шахед". Возник пожар на гражданском предприятии в Салтовском районе.
Харьков в ночь на пятницу, 8 августа, подвергся атаке вражеским дроном "шахед". Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
По его словам, в городе прогремели взрывы.
Позже он уточнил, что в результате атаки в Салтовском районе возник пожар на гражданском предприятии.
Вечером 5 августа оккупанты атаковали Киевский район Харькова дроном-камикадзе типа "Молния". В результате удара по автозаправочной станции была ранена женщина.
