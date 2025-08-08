Вражеский дрон атаковал Харьков: пожар на гражданском предприятии

$41.610.07
48.290.19
ukenru
21:06 • 664 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
15:56 • 48346 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 47940 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 106466 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 106625 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 94908 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 144446 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 74576 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 47253 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 46201 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
68%
756мм
Популярные новости
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа7 августа, 11:42 • 49707 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto7 августа, 12:43 • 95110 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo7 августа, 13:59 • 74451 просмотра
"Виткофф ничего такого не говорил": в ОП назвали фейком распространенные польским СМИ "условия для перемирия"15:30 • 6248 просмотра
Раде предлагают увольнять министров по результатам интерпелляции: законопроект зарегистрирован в парламенте16:51 • 15241 просмотра
публикации
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
15:56 • 48353 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo7 августа, 13:59 • 74564 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto7 августа, 12:43 • 95228 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 106471 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 106630 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Александр Сырский
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Германия
Турция
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 119941 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 137584 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 146195 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 137059 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 147299 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс

Вражеский дрон атаковал Харьков: пожар на гражданском предприятии

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В ночь на 8 августа Харьков подвергся атаке вражеским дроном "шахед". Возник пожар на гражданском предприятии в Салтовском районе.

Вражеский дрон атаковал Харьков: пожар на гражданском предприятии

Харьков в ночь на пятницу, 8 августа, подвергся атаке вражеским дроном "шахед". Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, в городе прогремели взрывы.

Детали выясняются

- написал Терехов.

Позже он уточнил, что в результате атаки в Салтовском районе возник пожар на гражданском предприятии.

Напомним

Вечером 5 августа оккупанты атаковали Киевский район Харькова дроном-камикадзе типа "Молния". В результате удара по автозаправочной станции была ранена женщина.

Атака рф на Харьков: число пострадавших возросло до 10, среди них – трое детей01.08.25, 22:27 • 3676 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна
Игорь Терехов
Шахед-136
Харьков