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Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

Київ • УНН

 • 3466 перегляди

Вважалося, що Шекспір кинув дружину, але нове дослідження доводить, що вони жили разом у Лондоні. Знайдений лист вказує на тісніші стосунки, ніж гадали раніше.

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

Англійський драматург Вільям Шекспір і його дружина Енн Гетевей, можливо, жили разом у Лондоні, а їхній шлюб був значно щасливішим, ніж це вважали протягом століть.

Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє BBC, протягом понад 200 років вважалося, що Шекспір залишив свою дружину в Стратфорді-на-Ейвоні та вирушив до Лондона. А те, що у своєму заповіті він вирішив майже нічого їй не залишити, означало, що він, імовірно, відчував до неї образу.

Професор Метью Стеггл з кафедри англійської мови Брістольського університету провів дослідження фрагмента листа, адресованого "добрій місіс Шекспір", яке схоже показує, що вони дійсно жили разом у центрі Лондона між 1600 і 1610 роками.

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Зокрема, у листі йдеться, що Шекспір утримує гроші у хлопчика-сироти на ім'я Джон Баттс, натомість просячи грошей у місіс Шекспір. Водночас Гетевей підтримує чоловіка і каже автору листа, що знайти гроші їм доведеться самостійно.

Вперше виявлений 1978 року, лист був відомий уже певний час, але ніхто не міг ідентифікувати імена або місця, про які йдеться, або не бачив жодних підстав вважати, що Шекспір у листі обов'язково був Вільямом, а не кимось іншим із таким самим ім'ям у той період

- сказав професор Стеггл.

Отже, насправді це історія про шлюб Шекспіра, а також про лондонські контакти Шекспіра…А якщо напис на звороті листа є відповіддю, то це також історія про перший в історії письмовий твір, який можна приписати Енн Гетевей

- додав він.

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Про що йдеться у листі

У листі згадується, що хлопчик був сиротою, і професор Стеггл, провівши своє дослідження, дійшов висновку, що в Лондоні є тільки одна людина на ім'я Джон Баттс, яка відповідає цьому критерію.

Також там є згадка про Трініті-лейн. І відомо, що з чотирьох подружніх пар на прізвище Шекспір, які мешкали в Лондоні в той період, лише Вільям та Анна, імовірно, жили в районі, що вважався помірно заможним.

Це щонайменше вдвічі перевищує кількість листів, які, як відомо, були адресовані або надіслані Шекспіром і його родиною

- сказав професор Стеггл.

Наразі відомий тільки один. Він також показує сторону лондонського життя Шекспіра, яка раніше не була відома, даючи йому нову адресу на Трініті-лейн і абсолютно нову сферу діяльності для нього

- додав професор.

Також він додав, що це свідчить про те, що дружина Шекспіра проводила багато часу зі своїм чоловіком у Лондоні.

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