Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

46-летний актер Джейсон Биггс недавно появился на публике, рассказав о проблемах со здоровьем.

Передает УНН со ссылкой на Daily Mail и Page Six.

Детали

Джейсон Биггс, которого больше всего помнят по роли Джима Левенштейна в комедийной саге "Американский пирог", недавно появился на публике, выглядя намного стройнее. Он раскрыл подробности своей физической трансформации, психического здоровья и личной жизни.

В свои 46 лет актер похудел на 16 килограммов в результате изменения образа жизни, вызванной проблемами со здоровьем, в частности, высоким уровнем холестерина.

"Это, наверное, из-за мороженого, которое я ел", - сказал он полусерьезным тоном.

Биггс признался, что в прошлом он поглощал множество ведер мороженого.

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В интервью Daily Mail на том же мероприятии Биггс также отметил, что стресс, вероятно, способствовал его недавней потере веса.

Я снял свой первый фильм. Это был, пожалуй, самый напряженный период в моей профессиональной жизни. Это был такой выброс адреналина, пытаясь вписать все в расписание - сказал Биггс.

Но изменив свой рацион питания, начав заниматься спортом, американский актер и продюсер потерял в общей сложности 16 килограммов. Теперь среди его приоритетов - здоровое питание и езда на велосипеде.

Несмотря на новый распорядок, Джейсон Биггс все же не полностью отказался от своих увлечений. Время от времени наслаждается своим любимым десертом, мороженым, особенно Van Leeuwen, чей магазин он часто посещает в нью-йоркском Вест-Виллидж, признался актер.

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