Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Певица Эйвери призналась, что прием препарата Оземпик для похудения привел к серьезным последствиям для ее здоровья. После года использования она получила диагноз остеопороз, повышающий риск переломов.

Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Певица Эйвери поделилась диагнозом изнурительной болезни разжижения костей, который она получила после года приема Оземпика. Она рассказала, что принимала препарат для похудения, пытаясь справиться с расстройством пищевого поведения. В другом видео певица призналась, что ее «отказался поддерживать» лейбл звукозаписи из-за избыточного веса.

Я думала, что мне нужен Оземпик, чтобы быть красивой и успешной - рассказала Эйвери.

Теперь тесты показали, что у нее остеопороз - состояние, которое подвергает больных высокому риску смертельных переломов.

Исполнительница хита «Let Me Go» рассказала, что посетила своего врача для проверки после того, как два месяца назад прекратила употреблять Оземпик.

Я сейчас немного в шоке, потому что я не ожидала этого. Оземпик может вызвать потерю плотности костной ткани, и я не думала, что это произойдет со мной, ведь я принимала его всего год. У меня значительная потеря костной массы, у меня остеопороз и остеопения. Вот что случается, если вы используете Оземпик для похудения и теряете слишком много веса - добавила она.

Она призвала своих фанатов не употреблять Оземпик без надобности и назначения врача.

Напомним

Пять лет назад жительница Херсона Светлана Чернуха решила кардинально изменить свою жизнь. Помогли ей в этом специалисты Института Шалимова, благодаря которым женщина похудела на 100 килограммов. На днях ей провели еще одну операцию, после которой женщина потеряет еще 23 килограммов лишнего веса.