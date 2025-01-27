Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

ukenru
Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
13:45 • 20053 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
12:31 • 54517 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
11:53 • 73241 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
10:25 • 101151 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
09:50 • 102745 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 105477 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
27 января, 07:44 • 104437 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 126925 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 202264 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 202892 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

27 января, 04:19 • 128903 просмотра
Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

27 января, 04:51 • 117653 просмотра
Наступление на Торецком направлении может свидетельствовать об изменении приоритетов россии - ISW

Наступление на Торецком направлении может свидетельствовать об изменении приоритетов россии - ISW

27 января, 05:20 • 99001 просмотра
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

27 января, 07:53 • 114177 просмотра
Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

11:21 • 56632 просмотра
публикации
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

13:45 • 20100 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 195736 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 296663 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 297598 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 262721 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

13:33 • 19553 просмотра
Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

11:21 • 56632 просмотра
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

27 января, 07:53 • 114177 просмотра
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

26 января, 10:05 • 129966 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

25 января, 16:26 • 137603 просмотра
Актуальное
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Киев  •  УНН

 • 16264 просмотра

Read in English

После года использования препарата для похудения Оземпик у певицы Эйвери диагностировали остеопороз. Артистка предупредила фанатов об опасности бесконтрольного приема препарата и призвала не употреблять его без назначения врача.

Певица Эйвери призналась, что прием препарата Оземпик для похудения привел к серьезным последствиям для ее здоровья. После года использования она получила диагноз остеопороз, повышающий риск переломов.

Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Певица Эйвери поделилась диагнозом изнурительной болезни разжижения костей, который она получила после года приема Оземпика. Она рассказала, что принимала препарат для похудения, пытаясь справиться с расстройством пищевого поведения. В другом видео певица призналась, что ее «отказался поддерживать» лейбл звукозаписи из-за избыточного веса.

Я думала, что мне нужен Оземпик, чтобы быть красивой и успешной

- рассказала Эйвери.

Теперь тесты показали, что у нее остеопороз - состояние, которое подвергает больных высокому риску смертельных переломов.

Исполнительница хита «Let Me Go» рассказала, что посетила своего врача для проверки после того, как два месяца назад прекратила употреблять Оземпик.

Я сейчас немного в шоке, потому что я не ожидала этого. Оземпик может вызвать потерю плотности костной ткани, и я не думала, что это произойдет со мной, ведь я принимала его всего год. У меня значительная потеря костной массы, у меня остеопороз и остеопения. Вот что случается, если вы используете Оземпик для похудения и теряете слишком много веса

- добавила она.

Она призвала своих фанатов не употреблять Оземпик без надобности и назначения врача.

Напомним 

Пять лет назад жительница Херсона Светлана Чернуха решила кардинально изменить свою жизнь. Помогли ей в этом специалисты Института Шалимова, благодаря которым женщина похудела на 100 килограммов. На днях ей провели еще одну операцию, после которой женщина потеряет еще 23 килограммов лишнего веса. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

УНН Lite
khersonХерсон

Обратиться по вопросам размещения рекламы