Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

В цивилизованных и демократических странах должностные лица, особенно причастные к государственным финансам, подозреваемые в служебных преступлениях или утрате доверия, уходят с должности, не дожидаясь решения суда. Их либо увольняют, либо они самостоятельно подают в отставку сразу после начала проверки правоохранительных органов или журналистских расследований. Однако, к сожалению, в Украине институт деловой репутации в отношении чиновников вообще не работает. Ярким примером этому является ситуация с главным юристом Национального банка Украины Александром Зимой, против которого открыто уголовное производство за вероятное злоупотребление властью или служебным положением, пишет УНН.

В конце 2023 года директор юридического департамента НБУ Александр Зима стал фигурантом уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Дело открыто из-за его письма в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В документе Зима, который является одновременно директором юридического департамента НБУ и председателем Административного совета ФГВФЛ, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации и отозвал иски, что, по словам соучредительницы банка "Конкорд" Елены Соседки, лишило акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Осенью 2024 года дело Зимы передали из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют допросить главного юриста НБУ, а после вручения ему уведомления о подозрении следователи вероятно будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении Зимы от выполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ. Следователи также признали соучредительниц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими в этом уголовном производстве, чем подтвердили, что действия Зимы причинили вред. То есть речь идет не об этических нарушениях, а реальных потерях.

Сейчас же Александр Зима продолжает спокойно работать в Национальном банке Украины и получать заоблачные доходы. В частности, в 2024 году госслужащий получил более 8 млн грн дохода фактически из налогов, которые платят украинцы и которые используются на содержание государственного аппарата. Очевидно, руководство Нацбанка не волнует то, что Зима скомпрометирован, потерял доверие и уже публично известно, что он фигурирует в уголовном деле.

Нулевая толерантность к скандалам

Стоит отметить, что среди стран Европы и в США - нулевая толерантность к чиновникам, которые фигурируют в скандалах или уголовных делах. Финансовый сектор - не исключение. Существует много примеров, когда должностные лица государственных банков уходили с должности сразу после утраты доверия.

Например, гендиректор банка Швеции (Swedbank) Биргитте Боннесен была уволена в 2019 году из-за скандала с отмыванием средств. Позже, в 2024 году ее приговорили к 15 месяцам заключения.

Глава Danske Bank Томас Борген покинул должность в 2018 году из-за расследования об отмывании 200 млрд евро, связанных с россией. Ему не предъявляли официальных обвинений, однако на должность он не вернулся.

Дэвид Драмм, руководитель ирландского Anglo Irish Bank, был уволен после скандала относительно его вероятной причастности к ряду экономических преступлений.

Даже премьер-министр Мальты Джозеф Мускат официально ушел в отставку - на фоне кризиса вокруг расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции. Она занималась расследованиями коррупции и погибла в 2017 году: машину журналистки подорвали, когда она была за рулем.

Это только несколько примеров, когда даже топ-менеджеры и чиновники иностранных центральных банков не являются неприкосновенными. Эти примеры демонстрируют, что репутация регулятора важнее, чем любые фамилии.

Центральный банк - это не просто регулятор, а институт, который формирует доверие ко всей банковской системе и влияет на переговоры с международными партнерами. Национальный банк Украины - не исключение, он находится в постоянном контакте с МВФ, Всемирным банком и другими инвесторами и кредиторами.

В связи с этим возникает вопрос, как в таком государственном органе может продолжать работать человек, совершивший служебное преступление? Следующий логичный вопрос, кто способствует тому, что Александр Зима до сих пор даже не отстранен от выполнения обязанностей?

В условиях полномасштабной войны, когда Украина почти полностью зависит от международной поддержки, подобные репутационные риски могут серьезно навредить государству. Неужели в нашем случае одна фамилия важнее финансовой стабильности?