Прем'єр-міністр Мальти пішов у відставку через вбивство журналістки

КИЇВ. 12 січня. УНН. Прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат офіційно пішов у відставку – на тлі кризи навколо розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Ґаліції. Вона займалася розслідуваннями корупції і загинула в 2017 році: машину журналістки підірвали, коли вона була за кермом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.