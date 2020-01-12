Премьер-министр Мальты ушел в отставку из-за убийства журналистки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат официально ушел в отставку - на фоне кризиса вокруг расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции. Она занималась расследованиями коррупции и погибла в 2017 году: машину журналистки взорвали, когда она была за рулем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В деле об убийстве уже арестованы трое исполнителей. В конце прошлого года по подозрению в причастности к преступлению также был арестован известный мальтийский бизнесмен Йорген Фенек.
Напомним, премьер-министр Джозеф Мускат еще месяц назад заявил, что в январе покинет пост. Перед этим в стране прошли протесты с требованием его отставки.
Новым главой правительства правящая партия выбрала Роберта Абела, сына другого бывшего премьера Мальты Джорджа Абела, который занимал эту должность с 2009 по 2014 год.
Убийство журналистки вызвало протесты в стране и критику мальтийской власти со стороны международного журналистского сообщества.