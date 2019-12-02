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Прем'єр-міністр Мальти переніс свою відставку через вбивство журналістки

Прем'єр-міністр Мальти переніс свою відставку через вбивство журналістки

Київ • УНН

 • 9257 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат, який подає у відставку через вбивство журналістки, заявив, що не збирається йти негайно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Мускат попросить свою правлячу Лейбористську партію почати процес в наступному місяці для вибору нового лідера країни.

"У телевізійному зверненні в неділю ввечері Мускат сказав, що не збирається йти негайно, а оголосив про процес по заміні його, який розпочнеться 12 січня", - йдеться в повідомленні.

Це викликало критику з боку деяких опонентів, які сказали, що він повинен піти прямо зараз.

Нагадаємо, уряд Мальти провів екстрене засідання у зв'язку зі вбивством журналістки.

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