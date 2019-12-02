Прем'єр-міністр Мальти переніс свою відставку через вбивство журналістки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат, який подає у відставку через вбивство журналістки, заявив, що не збирається йти негайно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Мускат попросить свою правлячу Лейбористську партію почати процес в наступному місяці для вибору нового лідера країни.
"У телевізійному зверненні в неділю ввечері Мускат сказав, що не збирається йти негайно, а оголосив про процес по заміні його, який розпочнеться 12 січня", - йдеться в повідомленні.
Це викликало критику з боку деяких опонентів, які сказали, що він повинен піти прямо зараз.
Нагадаємо, уряд Мальти провів екстрене засідання у зв'язку зі вбивством журналістки.