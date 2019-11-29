Уряд Мальти провів екстрене засідання у зв'язку зі вбивством журналістки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кабінет міністрів і члени парламентських фракцій Мальти зібралися в четвер на екстрену зустріч у зв’язку з розвитком справи про вбивство журналістки Дафне Каруани Ґаліції. Про це повідомила газета Times of Malta, передає УНН.
“Ситуація вкрай серйозна”, — зазначив віце-прем’єр Мальти Кріс Ферн. Офіційна повістка зустрічі не була оголошена. Видання стверджує, що основними темами мали стати прохання про помилування бізнесмена Йоргена Фенека, затриманого за підозрою в причетності до вбивства, і політична криза, викликана відставкою і арештом Кіта Шембрі, який очолював адміністрацію прем’єр-міністра країни.
Кіт Шембрі був відправлений у відставку 26 листопада після того, як стало відомо про його можливі фінансових зв’язках з Йоргеном Фенеком. На наступний день він був заарештований поліцією острівної держави. Ввечері 28 листопада мальтійська поліція оголосила про звільнення політика з-під арешту.
Підприємець Фенек був заарештований у справі про вбивство минулого тижня, однак згодом його звільнили під заставу. Він знаходиться під цілодобовим наглядом поліції. За інформацією газети, бізнесмен пішов на угоду зі слідством і погодився надати слідству інформацію про Кіта Шембрі і інших фігурантів справи в обмін на президентське помилування.
Дафне Каруана Ґаліція розслідувала корупцію серед високопосадовців Мальти. 16 жовтня 2017 року автомобіль, на якому вона виїхала з дому, був підірваний, журналістка загинула внаслідок вибуху.