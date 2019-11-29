Правительство Мальты провело экстренное заседание в связи с убийством журналистки

“Ситуация крайне серьезная”, — отметил вице-премьер Мальты Крис Ферн. Официальная повестка встречи не была объявлена. Издание утверждает, что основными темами должны были стать прошение о помиловании бизнесмена Йоргена Фенека, задержанного по подозрению в причастности к убийству, и политический кризис, вызванный отставкой и арестом Кита Шембри, который возглавлял администрацию премьер-министра страны.

Кит Шембри был отправлен в отставку 26 ноября после того, как стало известно о его возможных финансовых связях с Йоргеном Фенеком. На следующий день он был арестован полицией островного государства. Вечером 28 ноября мальтийская полиция объявила об увольнении политика из-под ареста.

Предприниматель Фенек был арестован по делу об убийстве на прошлой неделе, однако впоследствии его освободили под залог. Он находится под круглосуточным надзором полиции. По информации газеты, бизнесмен пошел на сделку со следствием и согласился предоставить следствию информацию о Кита Шембри и других фигурантов дела в обмен на президентское помилование.

Дафне Каруана Галиция расследовала коррупцию среди чиновников Мальты. 16 октября 2017 автомобиль, на котором она уехала из дома, был взорван, журналистка погиб в результате взрыва.