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Meta вводит новые меры для выявления подростков в Instagram и применения мер безопасности

Киев • УНН

 • 1816 просмотра

Meta внедряет ИИ в Instagram для определения истинного возраста подростков, даже если они указывают другой. Технология анализирует косвенные сигналы, например поздравления с днем рождения, и тестируется в США.

Meta вводит новые меры для выявления подростков в Instagram и применения мер безопасности

Meta начала внедрять новый инструмент на основе искусственного интеллекта (AI), который может идентифицировать профили подростков в Instagram, даже если пользователи утверждают, что они достигли совершеннолетия.

Передает УНН со ссылкой на The Verge.

Meta расширяет возможности использования искусственного интеллекта для определения возраста подростков.

Технология искусственного интеллекта, которую сейчас тестируют в США, анализирует косвенные сигналы, чтобы предсказать реальный возраст пользователя.

- говорится в пояснении.

Таким образом проверки должны осуществляться, например, путем анализа сообщений о поздравлениях с днем ​​рождения, а также подсказок других пользователей.

Справка

Instagram объявил об использовании ИИ для определения возраста в 2024 году; система искала сигналы, что пользователи моложе 18 лет, например, если в сообщениях от друзей написано "с 16-летием".

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В Instagram для аккаунтов подростков действуют более ограничительные настройки: 

  • по умолчанию они являются приватными,
    • незнакомцы не могут отправлять сообщения,
      • также Instagram ограничивает тип контента, который видят подростки.

        В 2024 году Instagram изменил настройки для всех подростков на платформе так, что функции безопасности были автоматически включены.

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