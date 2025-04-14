В США стартует антимонопольный процесс против Meta: может заставить Цукерберга продать Instagram

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 7992 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 29924 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 21862 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 26796 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 35629 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 70821 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 65652 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 34456 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59882 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 107623 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 50191 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 52019 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 60876 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 30013 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 13338 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 29874 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 61295 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 70793 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 65627 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 170966 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 30354 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 22715 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 24230 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 26035 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 28565 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

В США стартует антимонопольный процесс против Meta: может заставить Цукерберга продать Instagram

Киев • УНН

 • 4172 просмотра

В Вашингтоне начинается рассмотрение дела, где Meta обвиняют в монополизации рынка после приобретения Instagram и WhatsApp. FTC может заставить Цукерберга продать эти платформы.

В США стартует антимонопольный процесс против Meta: может заставить Цукерберга продать Instagram

В понедельник в Вашингтоне стартует знаковое рассмотрение антимонопольного дела против гиганта социальных сетей Meta, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Американский антимонопольный надзорный орган утверждает, что Meta, которая уже владела Facebook, купила Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году, чтобы устранить конкуренцию, фактически создав себе монополию.

Федеральная торговая комиссия (FTC) рассмотрела и одобрила эти приобретения, но обязалась следить за результатами. Если FTC выиграет дело, она может заставить генерального директора Meta Марка Цукерберга продать и Instagram, и WhatsApp.

Ранее Meta заявляла, что уверена в победе, и эксперты сообщили BBC, что они, скорее всего, будут утверждать, что пользователи Instagram получили лучший опыт с тех пор, как он был поглощен.

"Аргумент [FTC] заключается в том, что приобретение Instagram было способом нейтрализовать эту растущую конкурентную угрозу Facebook", - говорит Ребекка Хо Алленсворт, профессор по антимонопольной политике в юридической школе Вандербильта.

Алленсворт говорит, что собственные слова Цукерберга, включая те, что он написал в своих электронных письмах, могут стать наиболее убедительными доказательствами на суде.

"Он сказал, что лучше покупать, чем конкурировать. Трудно сказать более буквально", - сказала Алленсворт.

Meta, с другой стороны, скорее всего будет утверждать, что намерение не имеет особого значения в антимонопольном деле.

"Они скажут, что реальный вопрос заключается в следующем: станет ли потребителям лучше в результате этого слияния? - сказала она. - Они предоставят множество доказательств того, что Instagram стал тем, чем он является сегодня, потому что он выиграл от того, что принадлежал Facebook".

Ожидается, что Цукерберг и бывший главный операционный директор компании Шерил Сэндберг дадут показания на суде, который может длиться несколько недель.

После Маска: материнская компания Facebook ведет переговоры о перерегистрации за пределами Делавэра - FT01.02.25, 14:10 • 53110 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Марк Цукерберг
Вашингтон
Facebook
Instagram
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09