В США стартует антимонопольный процесс против Meta: может заставить Цукерберга продать Instagram

В понедельник в Вашингтоне стартует знаковое рассмотрение антимонопольного дела против гиганта социальных сетей Meta, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Американский антимонопольный надзорный орган утверждает, что Meta, которая уже владела Facebook, купила Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году, чтобы устранить конкуренцию, фактически создав себе монополию.

Федеральная торговая комиссия (FTC) рассмотрела и одобрила эти приобретения, но обязалась следить за результатами. Если FTC выиграет дело, она может заставить генерального директора Meta Марка Цукерберга продать и Instagram, и WhatsApp.

Ранее Meta заявляла, что уверена в победе, и эксперты сообщили BBC, что они, скорее всего, будут утверждать, что пользователи Instagram получили лучший опыт с тех пор, как он был поглощен.

"Аргумент [FTC] заключается в том, что приобретение Instagram было способом нейтрализовать эту растущую конкурентную угрозу Facebook", - говорит Ребекка Хо Алленсворт, профессор по антимонопольной политике в юридической школе Вандербильта.

Алленсворт говорит, что собственные слова Цукерберга, включая те, что он написал в своих электронных письмах, могут стать наиболее убедительными доказательствами на суде.

"Он сказал, что лучше покупать, чем конкурировать. Трудно сказать более буквально", - сказала Алленсворт.

Meta, с другой стороны, скорее всего будет утверждать, что намерение не имеет особого значения в антимонопольном деле.

"Они скажут, что реальный вопрос заключается в следующем: станет ли потребителям лучше в результате этого слияния? - сказала она. - Они предоставят множество доказательств того, что Instagram стал тем, чем он является сегодня, потому что он выиграл от того, что принадлежал Facebook".

Ожидается, что Цукерберг и бывший главный операционный директор компании Шерил Сэндберг дадут показания на суде, который может длиться несколько недель.

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