После Маска: материнская компания Facebook ведет переговоры о перерегистрации за пределами Делавэра - FT

Meta ведет переговоры о перерегистрации за пределами Делавэра в США, став последней технологической группой, изучающей выход из штата, который долгое время считался американским корпоративным убежищем, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Группа социальных сетей рассматривает возможность переезда в другой штат, например, Техас, но пока не определилась с местом, сообщил человек, знакомый с этим вопросом.

Переговоры начались после того, как генеральный директор Meta Марк Цукерберг ранее в этом месяце объявил, что компания переведет своих сотрудников по доверию и безопасности из Калифорнии в Техас в рамках масштабного пересмотра подхода к модерации контента в сторону «свободы слова».

Цукерберг тогда сказал, что такой переход поможет компании «укрепить доверие, чтобы выполнять эту работу в местах, где меньше заботятся о предвзятости наших команд».

Meta столкнулась с обвинениями со стороны президента США Дональда Трампа и его союзников в том, что она цензурирует консерваторов и в ней работают сотрудники либеральных взглядов, но недавно пыталась добиться благосклонности новой администрации, пишет издание.

Meta отказалась комментировать возможный переезд. Однако группа заявила, что не планирует переносить свою корпоративную штаб-квартиру из Калифорнии.

Дополнение

В прошлом году миллиардер Илон Маск получил поддержку акционеров для перерегистрации производителя электромобилей Tesla в Техас, оставив Делавэр после спора по иску, направленному на блокирование его огромного пакета оплаты, который был дважды отклонен корпоративным судом штата.

Маск, самый богатый человек в мире, также перерегистрировал свою социальную платформу X из Делавэра в Техас.

Делавэр столкнулся с трудностями в разрешении споров с компаниями с доминирующими акционерами или акциями двойного класса. Корпоративное право штата налагает более высокие стандарты юридической проверки на эти так называемые контролируемые компании.

Отдельно в пятницу Dropbox, поставщик облачных хранилищ, заявил, что его акционеры одобрили перерегистрацию в Неваду из Делавэра. Изменение было сделано частично из-за все более спорной среды в Делавэре, говорится в нормативном документе Dropbox.

В ноябре The Trade Desk, компания онлайн-маркетинга, заявила, что ее акционеры одобрили перерегистрацию в Неваду из Делавэра.