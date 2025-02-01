После Маска: материнская компания Facebook ведет переговоры о перерегистрации за пределами Делавэра - FT
Киев • УНН
Meta ведет переговоры о перерегистрации за пределами штата Делавэр, возможно в Техасе. Компания также планирует перевести сотрудников по доверию и безопасности из Калифорнии в Техас в рамках пересмотра модерации контента.
Meta ведет переговоры о перерегистрации за пределами Делавэра в США, став последней технологической группой, изучающей выход из штата, который долгое время считался американским корпоративным убежищем, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Группа социальных сетей рассматривает возможность переезда в другой штат, например, Техас, но пока не определилась с местом, сообщил человек, знакомый с этим вопросом.
Переговоры начались после того, как генеральный директор Meta Марк Цукерберг ранее в этом месяце объявил, что компания переведет своих сотрудников по доверию и безопасности из Калифорнии в Техас в рамках масштабного пересмотра подхода к модерации контента в сторону «свободы слова».
Цукерберг тогда сказал, что такой переход поможет компании «укрепить доверие, чтобы выполнять эту работу в местах, где меньше заботятся о предвзятости наших команд».
Meta столкнулась с обвинениями со стороны президента США Дональда Трампа и его союзников в том, что она цензурирует консерваторов и в ней работают сотрудники либеральных взглядов, но недавно пыталась добиться благосклонности новой администрации, пишет издание.
Meta отказалась комментировать возможный переезд. Однако группа заявила, что не планирует переносить свою корпоративную штаб-квартиру из Калифорнии.
Дополнение
В прошлом году миллиардер Илон Маск получил поддержку акционеров для перерегистрации производителя электромобилей Tesla в Техас, оставив Делавэр после спора по иску, направленному на блокирование его огромного пакета оплаты, который был дважды отклонен корпоративным судом штата.
Маск, самый богатый человек в мире, также перерегистрировал свою социальную платформу X из Делавэра в Техас.
Делавэр столкнулся с трудностями в разрешении споров с компаниями с доминирующими акционерами или акциями двойного класса. Корпоративное право штата налагает более высокие стандарты юридической проверки на эти так называемые контролируемые компании.
Отдельно в пятницу Dropbox, поставщик облачных хранилищ, заявил, что его акционеры одобрили перерегистрацию в Неваду из Делавэра. Изменение было сделано частично из-за все более спорной среды в Делавэре, говорится в нормативном документе Dropbox.
В ноябре The Trade Desk, компания онлайн-маркетинга, заявила, что ее акционеры одобрили перерегистрацию в Неваду из Делавэра.