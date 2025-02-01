Після Маска: материнська компанія Facebook веде переговори про перереєстрацію за межами Делавера - FT

ukenru
09:48 • 51911 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 109986 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 109955 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 129815 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161513 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 213878 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172538 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151080 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124999 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109796 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 127563 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 131544 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128603 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 130840 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 125043 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 180638 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 179195 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 311274 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 338786 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 273480 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 29301 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 63076 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 64276 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128603 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101304 перегляди
Актуальне
Після Маска: материнська компанія Facebook веде переговори про перереєстрацію за межами Делавера - FT

Після Маска: материнська компанія Facebook веде переговори про перереєстрацію за межами Делавера - FT

Київ • УНН

 • 53067 перегляди

Meta веде переговори про перереєстрацію за межами штату Делавер, можливо в Техасі. Компанія також планує перевести співробітників з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу в рамках перегляду модерації контенту.

Meta веде переговори про перереєстрацію за межами Делавера у США, ставши останньою технологічною групою, яка вивчає вихід зі штату, який довгий час вважався американським корпоративним притулком, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Група соціальних мереж розглядає можливість переїзду в інший штат, наприклад, Техас, але поки що не визначилася з місцем, повідомила людина, знайома з цим питанням.

Переговори почалися після того, як генеральний директор Meta Марк Цукерберг раніше цього місяця оголосив, що компанія переведе своїх співробітників з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу в межах масштабного перегляду підходу до модерації контенту у бік "свободи слова".

Цукерберг тоді сказав, що такий перехід допоможе компанії "зміцнити довіру, щоб виконувати цю роботу в місцях, де менше переймаються упередженістю наших команд".

Meta зіткнулася зі звинуваченнями з боку президента США Дональда Трампа та його союзників у тому, що вона цензурує консерваторів і в ній працюють співробітники ліберальних поглядів, але нещодавно намагалася домогтися прихильності нової адміністрації, пише видання.

Meta відмовилася коментувати можливий переїзд. Проте група заявила, що не планує переносити свою корпоративну штаб-квартиру із Каліфорнії. 

Доповнення

Минулого року мільярдер Ілон Маск отримав підтримку акціонерів для перереєстрації виробника електромобілів Tesla до Техасу, залишивши Делавер після суперечки за позовом, спрямованим на блокування його величезного пакета оплати, який був двічі відхилений корпоративним судом штату.

Маск, найбагатша людина у світі, також перереєстрував свою соціальну платформу X з Делавера до Техасу.

Делавер зіштовхнувся з труднощами у вирішенні суперечок із компаніями з домінуючими акціонерами або акціями подвійного класу. Корпоративне право штату накладає вищі стандарти юридичної перевірки на ці так звані контрольовані компанії.

Окремо у п'ятницю Dropbox, постачальник хмарних сховищ, заявив, що його акціонери схвалили перереєстрацію до Невади з Делавера. Зміна була зроблена частково через все більш спірне середовище в Делавері, йдеться в нормативному документі Dropbox.

У листопаді The Trade Desk, компанія онлайн-маркетингу, заявила, що її акціонери схвалили перереєстрацію до Невади з Делавера.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаТехнологіїНовини з соцмереж
mark-tsukerberhМарк Цукерберг
delaverДелавер
tesla-inkTesla Inc
kaliforniiaКаліфорнія
donald-trampДональд Трамп
tekhasТехас
ilon-maskІлон Маск
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами