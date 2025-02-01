Після Маска: материнська компанія Facebook веде переговори про перереєстрацію за межами Делавера - FT

Meta веде переговори про перереєстрацію за межами Делавера у США, ставши останньою технологічною групою, яка вивчає вихід зі штату, який довгий час вважався американським корпоративним притулком, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Група соціальних мереж розглядає можливість переїзду в інший штат, наприклад, Техас, але поки що не визначилася з місцем, повідомила людина, знайома з цим питанням.

Переговори почалися після того, як генеральний директор Meta Марк Цукерберг раніше цього місяця оголосив, що компанія переведе своїх співробітників з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу в межах масштабного перегляду підходу до модерації контенту у бік "свободи слова".

Цукерберг тоді сказав, що такий перехід допоможе компанії "зміцнити довіру, щоб виконувати цю роботу в місцях, де менше переймаються упередженістю наших команд".

Meta зіткнулася зі звинуваченнями з боку президента США Дональда Трампа та його союзників у тому, що вона цензурує консерваторів і в ній працюють співробітники ліберальних поглядів, але нещодавно намагалася домогтися прихильності нової адміністрації, пише видання.

Meta відмовилася коментувати можливий переїзд. Проте група заявила, що не планує переносити свою корпоративну штаб-квартиру із Каліфорнії.

Доповнення

Минулого року мільярдер Ілон Маск отримав підтримку акціонерів для перереєстрації виробника електромобілів Tesla до Техасу, залишивши Делавер після суперечки за позовом, спрямованим на блокування його величезного пакета оплати, який був двічі відхилений корпоративним судом штату.

Маск, найбагатша людина у світі, також перереєстрував свою соціальну платформу X з Делавера до Техасу.

Делавер зіштовхнувся з труднощами у вирішенні суперечок із компаніями з домінуючими акціонерами або акціями подвійного класу. Корпоративне право штату накладає вищі стандарти юридичної перевірки на ці так звані контрольовані компанії.

Окремо у п'ятницю Dropbox, постачальник хмарних сховищ, заявив, що його акціонери схвалили перереєстрацію до Невади з Делавера. Зміна була зроблена частково через все більш спірне середовище в Делавері, йдеться в нормативному документі Dropbox.

У листопаді The Trade Desk, компанія онлайн-маркетингу, заявила, що її акціонери схвалили перереєстрацію до Невади з Делавера.