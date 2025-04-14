У США стартує антимонопольний процес проти Meta: може змусити Цукерберга продати Instagram

У понеділок у Вашингтоні стартує знаковий розгляд антимонопольної справи проти гіганта соціальних мереж Meta, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Американський антимонопольний наглядовий орган стверджує, що Meta, яка вже володіла Facebook, купила Instagram у 2012 році та WhatsApp у 2014 році, щоб усунути конкуренцію, фактично створивши собі монополію.

Федеральна торгова комісія (FTC) розглянула та схвалила ці придбання, але зобов'язалася стежити за результатами. Якщо FTC виграє справу, вона може змусити генерального директора Meta Марка Цукерберга продати і Instagram, і WhatsApp.

Раніше Meta заявляла, що впевнена в перемозі, і експерти повідомили BBC, що вони, швидше за все, стверджуватимуть, що користувачі Instagram отримали найкращий досвід з того часу, як він був поглинутий.

"Аргумент [FTC] полягає в тому, що придбання Instagram було способом нейтралізувати цю зростаючу конкурентну загрозу Facebook", - говорить Ребекка Го Алленсворт, професор з антимонопольної політики в юридичній школі Вандербільта.

Алленсворт каже, що власні слова Цукерберга, включно з тими, що він написав у своїх електронних листах, можуть стати найбільш переконливими доказами на суді.

"Він сказав, що краще купувати, ніж конкурувати. Важко сказати буквальніше", - сказала Алленсворт.

Meta, з іншого боку, швидше за все стверджуватиме, що намір не має особливого значення в антимонопольній справі.

"Вони скажуть, що реальне питання полягає в наступному: чи стане споживачам краще в результаті цього злиття? - сказала вона. - Вони нададуть безліч доказів того, що Instagram став тим, чим він є сьогодні, тому що він виграв від того, що належав Facebook".

Очікується, що Цукерберг і колишній головний операційний директор компанії Шеріл Сендберг дадуть свідчення на суді, який може тривати кілька тижнів.

Після Маска: материнська компанія Facebook веде переговори про перереєстрацію за межами Делавера - FT