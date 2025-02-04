ШІ для держави, бізнесу та освіти: Мінцифра запустила WINWIN AI Center of Excellence
Київ • УНН
В Україні презентували WINWIN AI Center of Excellence для впровадження штучного інтелекту в державні процеси та ключові сфери життя. Центр очолив Данило Цьвок, а його основними напрямками стануть оборона, медицина, освіта та бізнес.
Міністерство цифрової трансформації України презентувало WINWIN AI Center of Excellence — центр передового досвіду з розробки та інтеграції ШІ, який впроваджуватиме штучний інтелект у державні процеси та ключові сфери життя: оборону, медицину, освіту та бізнес. Про це повідомляє Мінцифра, передає УНН.
"Центр впроваджуватиме штучний інтелект у державні процеси та ключові сфери життя: оборону, медицину, освіту та бізнес", - інформує Мінцифра.
Повідомляється, що WINWIN AI CoE є першим Center of Excellence, створеним у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій WINWIN. Його мета — об’єднати експертів, ресурси та інновації для розвитку ШІ та ключових сфер життя українців.
Першочергово WINWIN AI CoE фокусується на розробці ШІ-рішень для державного та оборонного секторів.
"Цього року ми будемо активно інтегрувати штучний інтелект у всі наші проєкти. Світ розвивається шаленими темпами, і якщо ми хочемо бути серед лідерів, нам потрібно діяти так само швидко. Наша мета у цьому напрямку – до 2030 року увійти в топ-3 країни світу за рівнем інтеграції та впровадження AI-рішень", — наголосив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Штучний інтелект допоможе покращити державні сервіси для громадян та оптимізувати роботу держслужбовців. Йдеться про інтеграцію ШІ в Дію, освітній застосунок Мрія, створення інструментів для аналізу даних у державі тощо.
"Штучний інтелект може будувати індивідуальні освітні траєкторії для школярів, автоматично визначати цілі на полі бою, діагностувати хвороби та підвищувати прибутковість бізнесів. Наше завдання — знайти ефективні шляхи використання цієї технології у кожній зі сфер, від освіти до державного управління", — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.
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Головні напрями роботи центру:
● розробка ШІ-продуктів для державного сектору й оборони
● впровадження штучного інтелекту в науку
● створення освітніх можливостей для AI-спеціалістів і громадян
● підтримка стартапів та малих і середніх підприємств в інтеграції ШІ
● співпраця з міжнародними технологічними компаніями (BigTech)
Ключовими цілями центру на рік є:
1. Запустити розробку AI-продуктів для державного сектору:
- створено механізм розробки пілотних AI-рішень
- запущено AI-інкубатор для створення продуктів
- командою центру розроблено 16 пілотів, з яких 50% передано в розробку MVP, а також запущено мінімум 3 AI-продукти
2. Закласти технологічний фундамент AI-суверенітету країни з власною LLM- моделлю:
- створено технічну інфраструктуру для запуску національних AI-продуктів
- розроблено національну мовну модель (LLM) для державних сервісів
- сформовано технологічну AI-стратегію з фокусом на масштабування і
інтеграцію ШІ у проєкти Дія, Мрія, AI Legal
3. Генерувати AI-рішення в defence-tech секторі — цілі непублічні
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Центр очолив Данило Цьвок — новий Chief AI Officer Мінцифри. Має понад 10 років досвіду у технологічно-інноваційному менеджменті, координував AI-напрям в корпоративному R&D, очолював профільні державні інституції у сфері інновацій. Отримав PhD у сфері економічних наук.
CTO центру став Дмитро Овчаренко — архітектор і технічний директор з понад 17-річним досвідом розробки IT-продуктів і впровадженні ШІ, експерт з побудови центрів компетенцій (CoE), колишній директор практики GenAI в SoftServe.
"У межах Стратегії WINWIN передбачено створення подібних центрів за всіма пріоритетними напрямами, зокрема EdTech, MedTech, XR, Secure Cyber Space тощо. Їхня основна мета – дослідження інновацій, впровадження пілотних проєктів в Україні, а також залучення інвестицій і партнерів. Ми також ведемо діалог з урядами та представниками приватного сектору інших країн щодо спільної реалізації цієї стратегії," — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.