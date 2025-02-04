ШІ для держави, бізнесу та освіти: Мінцифра запустила WINWIN AI Center of Excellence

Міністерство цифрової трансформації України презентувало WINWIN AI Center of Excellence — центр передового досвіду з розробки та інтеграції ШІ, який впроваджуватиме штучний інтелект у державні процеси та ключові сфери життя: оборону, медицину, освіту та бізнес. Про це повідомляє Мінцифра, передає УНН.

"Центр впроваджуватиме штучний інтелект у державні процеси та ключові сфери життя: оборону, медицину, освіту та бізнес", - інформує Мінцифра.

Повідомляється, що WINWIN AI CoE є першим Center of Excellence, створеним у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій WINWIN. Його мета — об’єднати експертів, ресурси та інновації для розвитку ШІ та ключових сфер життя українців.

Першочергово WINWIN AI CoE фокусується на розробці ШІ-рішень для державного та оборонного секторів.

"Цього року ми будемо активно інтегрувати штучний інтелект у всі наші проєкти. Світ розвивається шаленими темпами, і якщо ми хочемо бути серед лідерів, нам потрібно діяти так само швидко. Наша мета у цьому напрямку – до 2030 року увійти в топ-3 країни світу за рівнем інтеграції та впровадження AI-рішень", — наголосив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Штучний інтелект допоможе покращити державні сервіси для громадян та оптимізувати роботу держслужбовців. Йдеться про інтеграцію ШІ в Дію, освітній застосунок Мрія, створення інструментів для аналізу даних у державі тощо.

"Штучний інтелект може будувати індивідуальні освітні траєкторії для школярів, автоматично визначати цілі на полі бою, діагностувати хвороби та підвищувати прибутковість бізнесів. Наше завдання — знайти ефективні шляхи використання цієї технології у кожній зі сфер, від освіти до державного управління", — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

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Головні напрями роботи центру:

● розробка ШІ-продуктів для державного сектору й оборони

● впровадження штучного інтелекту в науку

● створення освітніх можливостей для AI-спеціалістів і громадян

● підтримка стартапів та малих і середніх підприємств в інтеграції ШІ

● співпраця з міжнародними технологічними компаніями (BigTech)

Ключовими цілями центру на рік є:

1. Запустити розробку AI-продуктів для державного сектору:

- створено механізм розробки пілотних AI-рішень

- запущено AI-інкубатор для створення продуктів

- командою центру розроблено 16 пілотів, з яких 50% передано в розробку MVP, а також запущено мінімум 3 AI-продукти

2. Закласти технологічний фундамент AI-суверенітету країни з власною LLM- моделлю:

- створено технічну інфраструктуру для запуску національних AI-продуктів

- розроблено національну мовну модель (LLM) для державних сервісів

- сформовано технологічну AI-стратегію з фокусом на масштабування і

інтеграцію ШІ у проєкти Дія, Мрія, AI Legal

3. Генерувати AI-рішення в defence-tech секторі — цілі непублічні

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Центр очолив Данило Цьвок — новий Chief AI Officer Мінцифри. Має понад 10 років досвіду у технологічно-інноваційному менеджменті, координував AI-напрям в корпоративному R&D, очолював профільні державні інституції у сфері інновацій. Отримав PhD у сфері економічних наук.

CTO центру став Дмитро Овчаренко — архітектор і технічний директор з понад 17-річним досвідом розробки IT-продуктів і впровадженні ШІ, експерт з побудови центрів компетенцій (CoE), колишній директор практики GenAI в SoftServe.

"У межах Стратегії WINWIN передбачено створення подібних центрів за всіма пріоритетними напрямами, зокрема EdTech, MedTech, XR, Secure Cyber Space тощо. Їхня основна мета – дослідження інновацій, впровадження пілотних проєктів в Україні, а також залучення інвестицій і партнерів. Ми також ведемо діалог з урядами та представниками приватного сектору інших країн щодо спільної реалізації цієї стратегії," — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.