Україна готується до впровадження штучного інтелекту в роботу держави - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації планує напрацювати впровадження штучного інтелекту в роботу держави, який стане фундаментальним для кожної галузі. Штучний інтелект і автоматизація зараз пріоритетний напрямок для міністерства. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі з інновацій "Диригенти змін", передає кореспондент УНН.

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В кожному напрямку є свій проєкт, який потрібно продовжити формувати, а окремий напрямок, який узагалі зараз стане фундаментальним, наскрізним для кожної галузі, про який ми опікуємось, де формуємо політику, це буде, звісно, штучний інтелект. Я вважаю, що ми повинні не те, що пропустити цей тренд у світі, а стати центром. Я думаю, що це те місце, де ми зможемо обігнати інші цифрові уряди. Ми зі 102 місця у світі на 5 місце за п'ять років піднялися. Але нам потрібно на перше місце, якраз штучний інтелект і автоматизація - той напрям, який зараз для нас пріоритетний