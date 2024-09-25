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Україна готується до впровадження штучного інтелекту в роботу держави - Мінцифри

Україна готується до впровадження штучного інтелекту в роботу держави - Мінцифри

Київ • УНН

 • 13934 перегляди

Міністерство цифрової трансформації України планує впровадити штучний інтелект у роботу держави. Михайло Федоров заявив, що ШІ та автоматизація є пріоритетним напрямком для міністерства.

Міністерство цифрової трансформації планує напрацювати впровадження штучного інтелекту в роботу держави, який стане фундаментальним для кожної галузі. Штучний інтелект і автоматизація зараз пріоритетний напрямок для міністерства. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі з інновацій "Диригенти змін", передає кореспондент УНН.

Деталі

В кожному напрямку є свій проєкт, який потрібно продовжити формувати, а окремий напрямок, який узагалі зараз стане фундаментальним, наскрізним для кожної галузі, про який ми опікуємось, де формуємо політику, це буде, звісно, штучний інтелект. Я вважаю, що ми повинні не те, що пропустити цей тренд у світі, а стати центром. Я думаю, що це те місце, де ми зможемо обігнати інші цифрові уряди. Ми зі 102 місця у світі на 5 місце за п'ять років піднялися. Але нам потрібно на перше місце, якраз штучний інтелект і автоматизація - той напрям, який зараз для нас пріоритетний

- сказав Федоров.

Він зазначив, що представники міністерства будуть зустрічатися зі всіма провідними ІТ-компаніями України, будуть показувати, що міністерство хоче зробити в цьому напрямку, як залучити компанії.

І я думаю, що на нас чекає революція, яку ми не можемо пропустити, і нам потрібно її очолити у світі

- додав Федоров.

Нагадаємо

Мінцифри планує запустити електронне резидентство за кілька днів. Це дозволить іноземним підприємцям відкривати бізнес онлайн в Україні та сплачувати податки, створюючи нову екосистему для конкуренції на ІТ-арені.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаТехнології
mykhailo-fedorovМихайло Федоров
ukrainaУкраїна

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