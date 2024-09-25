Украина готовится к внедрению искусственного интеллекта в работу государства - Минцифры
Киев • УНН
Министерство цифровой трансформации Украины планирует внедрить искусственный интеллект в работу государства. Михаил Федоров заявил, что ИИ и автоматизация является приоритетным направлением для министерства.
Министерство цифровой трансформации планирует наработать внедрение искусственного интеллекта в работу государства, который станет фундаментальным для каждой отрасли. Искусственный интеллект и автоматизация сейчас приоритетное направление для министерства. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме по инновациям «Дирижеры изменений», передает корреспондент УНН.
Детали
В каждом направлении есть свой проект, который нужно продолжить формировать, а отдельное направление, которое вообще сейчас станет фундаментальным, сквозным для каждой отрасли, о котором мы заботимся, где формируем политику, это будет, конечно, искусственный интеллект. Я считаю, что мы должны не то, что пропустить этот тренд в мире, а стать центром. Я думаю, что это то место, где мы сможем обогнать другие цифровые правительства. Мы со 102 места в мире на 5 место за пять лет поднялись. Но нам нужно на первое место, как раз искусственный интеллект и автоматизация - то направление, которое сейчас для нас приоритетное
Он отметил, что представители министерства будут встречаться со всеми ведущими ІТ-компаниями Украины, будут показывать, что министерство хочет сделать в этом направлении, как привлечь компании.
И я думаю, что нас ждет революция, которую мы не можем пропустить, и нам нужно ее возглавить в мире
Напомним,
Минцифры планирует запустить электронное резидентство через несколько дней. Это позволит иностранным предпринимателям открывать бизнес онлайн в Украине и платить налоги, создавая новую экосистему для конкуренции на ИТ-арене.