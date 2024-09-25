Украина готовится к внедрению искусственного интеллекта в работу государства - Минцифры

Министерство цифровой трансформации планирует наработать внедрение искусственного интеллекта в работу государства, который станет фундаментальным для каждой отрасли. Искусственный интеллект и автоматизация сейчас приоритетное направление для министерства. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме по инновациям «Дирижеры изменений», передает корреспондент УНН.

Детали

В каждом направлении есть свой проект, который нужно продолжить формировать, а отдельное направление, которое вообще сейчас станет фундаментальным, сквозным для каждой отрасли, о котором мы заботимся, где формируем политику, это будет, конечно, искусственный интеллект. Я считаю, что мы должны не то, что пропустить этот тренд в мире, а стать центром. Я думаю, что это то место, где мы сможем обогнать другие цифровые правительства. Мы со 102 места в мире на 5 место за пять лет поднялись. Но нам нужно на первое место, как раз искусственный интеллект и автоматизация - то направление, которое сейчас для нас приоритетное