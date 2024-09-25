За кілька днів Мінцифри планує запустити електронне резидентство - Федоров
Київ • УНН
Мінцифри планує запустити електронне резидентство за кілька днів. Це дозволить іноземним підприємцям відкривати бізнес онлайн в Україні та сплачувати податки, створюючи нову екосистему для конкуренції на ІТ-арені.
Міністерство цифрової трансформації за кілька днів планує запустити електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі з інновацій "Диригенти змін", передає кореспондент УНН.
Деталі
Ми запустили нещодавно і шлюб онлайн, і е-Підприємець. Зараз за кілька днів запустимо електронне резидентство, по типу як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати. Це навiть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, сплачувати податки
Нагадаємо
В жовтні 2022 року Верховною Радою було ухвалено закон, що визначає статус електронних резидентів, а також окреслює коло осіб, які можуть отримати цей статус.
Наприкінці грудня в Україні запустили бета-тест uResidency - програми електронного резидентства для іноземців.