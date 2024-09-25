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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Через несколько дней Минцифры планирует запустить электронное резидентство - Федоров

Через несколько дней Минцифры планирует запустить электронное резидентство - Федоров

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 11:09  •  9910 просмотра

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Минцифры планирует запустить электронное резидентство через несколько дней. Это позволит иностранным предпринимателям открывать бизнес онлайн в Украине и платить налоги, создавая новую экосистему для конкуренции на ІТ-арене.

Министерство цифровой трансформации за несколько дней планирует запустить электронное резидентство, как в Эстонии, но с лучшими условиями. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме по инновациям «Дирижеры изменений», передает корреспондент УНН.

Детали

Мы запустили недавно и брак онлайн, и е-Предприниматель. Сейчас через несколько дней запустим электронное резидентство, по типу как в Эстонии, но с лучшими условиями. Выходим на еще один уровень конкуренции со странами, на ІТ-арене будем презентовать. Это даже не услуга, а отдельная экосистема, которая позволяет предпринимателям из разных стран открывать собственное дело онлайн в Украине, платить налоги

- сказал Федоров.

Напомним,

В октябре 2022 года Верховной Радой был принят закон, определяющий статус электронных резидентов, а также очерчивает круг лиц, которые могут получить этот статус.

В конце декабря в Украине запустили бета-тест uResidency - программы электронного резидентства для иностранцев.

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаполитикаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
verkhovna-radaВерховная Рада
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина