Через несколько дней Минцифры планирует запустить электронное резидентство - Федоров

Министерство цифровой трансформации за несколько дней планирует запустить электронное резидентство, как в Эстонии, но с лучшими условиями. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме по инновациям «Дирижеры изменений», передает корреспондент УНН.

Детали

Мы запустили недавно и брак онлайн, и е-Предприниматель. Сейчас через несколько дней запустим электронное резидентство, по типу как в Эстонии, но с лучшими условиями. Выходим на еще один уровень конкуренции со странами, на ІТ-арене будем презентовать. Это даже не услуга, а отдельная экосистема, которая позволяет предпринимателям из разных стран открывать собственное дело онлайн в Украине, платить налоги