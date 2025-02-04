ИИ для государства, бизнеса и образования: Минцифра запустила WINWIN AI Center of Excellence

Министерство цифровой трансформации Украины представило WINWIN AI Center of Excellence - центр передового опыта по разработке и интеграции ИИ, который будет внедрять искусственный интеллект в государственные процессы и ключевые сферы жизни: оборону, медицину, образование и бизнес. Об этом сообщает Минцифра, передает УНН.

"Центр будет внедрять искусственный интеллект в государственные процессы и ключевые сферы жизни: оборону, медицину, образование и бизнес", - информирует Минцифра.

Сообщается, что WINWIN AI CoE является первым Center of Excellence, созданным в рамках Стратегии цифрового развития инноваций WINWIN. Его цель - объединить экспертов, ресурсы и инновации для развития ИИ и ключевых сфер жизни украинцев.

В первую очередь WINWIN AI CoE фокусируется на разработке ИИ-решений для государственного и оборонного секторов.

"В этом году мы будем активно интегрировать искусственный интеллект во все наши проекты. Мир развивается бешеными темпами, и если мы хотим быть среди лидеров, нам нужно действовать так же быстро. Наша цель в этом направлении - до 2030 года войти в топ-3 страны мира по уровню интеграции и внедрения AI-решений", - отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Искусственный интеллект поможет улучшить государственные сервисы для граждан и оптимизировать работу госслужащих. Речь идет об интеграции ИИ в Дію, образовательном приложении Мрия, создании инструментов для анализа данных в государстве и тому подобное.

"Искусственный интеллект может строить индивидуальные образовательные траектории для школьников, автоматически определять цели на поле боя, диагностировать болезни и повышать прибыльность бизнесов. Наша задача - найти эффективные пути использования этой технологии в каждой из сфер, от образования до государственного управления", - отметил заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

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Главные направления работы центра:

разработка ИИ-продуктов для государственного сектора и обороны

внедрение искусственного интеллекта в науку

создание образовательных возможностей для AI-специалистов и граждан

поддержка стартапов и малых и средних предприятий в интеграции ИИ

сотрудничество с международными технологическими компаниями (BigTech)

Ключевыми целями центра на год являются:

1. Запустить разработку AI-продуктов для государственного сектора:

- создан механизм разработки пилотных AI-решений

- запущен AI-инкубатор для создания продуктов

- командой центра разработано 16 пилотов, из которых 50% передано в разработку MVP, а также запущено минимум 3 AI-продукта

2. Заложить технологический фундамент AI-суверенитета страны с собственной LLM-моделью:

- создана техническая инфраструктура для запуска национальных AI-продуктов

- разработана национальная языковая модель (LLM) для государственных сервисов

- сформирована технологическая AI-стратегия с фокусом на масштабирование и

интеграцию ИИ в проекты Дія, Мрія, AI Legal

3. Генерировать AI-решения в defence-tech секторе - цели непубличные

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Центр возглавил Даниил Цьвок - новый Chief AI Officer Минцифры. Имеет более 10 лет опыта в технологически-инновационном менеджменте, координировал AI-направление в корпоративном R&D, возглавлял профильные государственные институты в сфере инноваций. Получил PhD в сфере экономических наук.

CTO центра стал Дмитрий Овчаренко - архитектор и технический директор с более 17-летним опытом разработки IT-продуктов и внедрении ИИ, эксперт по построению центров компетенций (CoE), бывший директор практики GenAI в SoftServe.

"В рамках Стратегии WINWIN предусмотрено создание подобных центров по всем приоритетным направлениям, в частности EdTech, MedTech, XR, Secure Cyber Space и тому подобное. Их основная цель - исследование инноваций, внедрение пилотных проектов в Украине, а также привлечение инвестиций и партнеров. Мы также ведем диалог с правительствами и представителями частного сектора других стран по совместной реализации этой стратегии", - отметила заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан.