ИИ для государства, бизнеса и образования: Минцифра запустила WINWIN AI Center of Excellence
Киев • УНН
В Украине презентовали WINWIN AI Center of Excellence для внедрения искусственного интеллекта в государственные процессы и ключевые сферы жизни. Центр возглавил Даниил Цьвок, а его основными направлениями станут оборона, медицина, образование и бизнес.
Министерство цифровой трансформации Украины представило WINWIN AI Center of Excellence - центр передового опыта по разработке и интеграции ИИ, который будет внедрять искусственный интеллект в государственные процессы и ключевые сферы жизни: оборону, медицину, образование и бизнес. Об этом сообщает Минцифра, передает УНН.
"Центр будет внедрять искусственный интеллект в государственные процессы и ключевые сферы жизни: оборону, медицину, образование и бизнес", - информирует Минцифра.
Сообщается, что WINWIN AI CoE является первым Center of Excellence, созданным в рамках Стратегии цифрового развития инноваций WINWIN. Его цель - объединить экспертов, ресурсы и инновации для развития ИИ и ключевых сфер жизни украинцев.
В первую очередь WINWIN AI CoE фокусируется на разработке ИИ-решений для государственного и оборонного секторов.
"В этом году мы будем активно интегрировать искусственный интеллект во все наши проекты. Мир развивается бешеными темпами, и если мы хотим быть среди лидеров, нам нужно действовать так же быстро. Наша цель в этом направлении - до 2030 года войти в топ-3 страны мира по уровню интеграции и внедрения AI-решений", - отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Искусственный интеллект поможет улучшить государственные сервисы для граждан и оптимизировать работу госслужащих. Речь идет об интеграции ИИ в Дію, образовательном приложении Мрия, создании инструментов для анализа данных в государстве и тому подобное.
"Искусственный интеллект может строить индивидуальные образовательные траектории для школьников, автоматически определять цели на поле боя, диагностировать болезни и повышать прибыльность бизнесов. Наша задача - найти эффективные пути использования этой технологии в каждой из сфер, от образования до государственного управления", - отметил заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.
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Главные направления работы центра:
разработка ИИ-продуктов для государственного сектора и обороны
внедрение искусственного интеллекта в науку
создание образовательных возможностей для AI-специалистов и граждан
поддержка стартапов и малых и средних предприятий в интеграции ИИ
сотрудничество с международными технологическими компаниями (BigTech)
Ключевыми целями центра на год являются:
1. Запустить разработку AI-продуктов для государственного сектора:
- создан механизм разработки пилотных AI-решений
- запущен AI-инкубатор для создания продуктов
- командой центра разработано 16 пилотов, из которых 50% передано в разработку MVP, а также запущено минимум 3 AI-продукта
2. Заложить технологический фундамент AI-суверенитета страны с собственной LLM-моделью:
- создана техническая инфраструктура для запуска национальных AI-продуктов
- разработана национальная языковая модель (LLM) для государственных сервисов
- сформирована технологическая AI-стратегия с фокусом на масштабирование и
интеграцию ИИ в проекты Дія, Мрія, AI Legal
3. Генерировать AI-решения в defence-tech секторе - цели непубличные
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Центр возглавил Даниил Цьвок - новый Chief AI Officer Минцифры. Имеет более 10 лет опыта в технологически-инновационном менеджменте, координировал AI-направление в корпоративном R&D, возглавлял профильные государственные институты в сфере инноваций. Получил PhD в сфере экономических наук.
CTO центра стал Дмитрий Овчаренко - архитектор и технический директор с более 17-летним опытом разработки IT-продуктов и внедрении ИИ, эксперт по построению центров компетенций (CoE), бывший директор практики GenAI в SoftServe.
"В рамках Стратегии WINWIN предусмотрено создание подобных центров по всем приоритетным направлениям, в частности EdTech, MedTech, XR, Secure Cyber Space и тому подобное. Их основная цель - исследование инноваций, внедрение пилотных проектов в Украине, а также привлечение инвестиций и партнеров. Мы также ведем диалог с правительствами и представителями частного сектора других стран по совместной реализации этой стратегии", - отметила заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан.