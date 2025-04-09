Lockheed Martin F-22 Raptor

Пентагон заявил о повышении готовности дополнительных военных сил США к развертыванию: где и почему

Пентагон повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию на Ближнем Востоке. Это решение принято на фоне эскалации в регионе для защиты американских интересов и сдерживания Ирана.