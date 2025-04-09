Lockheed Martin F-22 Raptor

США направляют тысячи военных и дополнительные эскадрильи на Ближний Восток для усиления безопасности Израиля. Общее количество
американских сил в регионе возрастет до 43 тысяч человек.
Пентагон повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию на Ближнем Востоке. Это решение принято на фоне эскалации в
регионе для защиты американских интересов и сдерживания Ирана.
Госдеп США объявил о предоставлении Израилю $3,5 млрд для закупки американского оружия и военного оборудования. Средства выделены
из пакета финансирования, утвержденного Конгрессом в апреле, на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.
США направили истребители F-22 на Ближний Восток для уменьшения риска эскалации со стороны Ирана.
Японская компания Mitsubishi Heavy Industries станет главным производителем ракет AIM-120 AMRAAM. Это поможет обеспечить
бесперебойную передачу ракет Украине со складов ВС США.