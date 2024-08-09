США отправили истребители F-22 на Ближний Восток

Соединенные Штаты отправили на Ближний Восток истребители F-22 для сдерживания возможной эскалации насилия в регионе. Об этом сообщили военно-воздушные силы США в сети X, пишет УНН.

8 августа самолёты F-22 ВВС США прибыли в зону ответственности Центрального командования США в рамках изменения позиции американских сил в регионе, направленной на уменьшение вероятности региональной эскалации Ираном или его ставленниками, - говорится в сообщении.

Напомним

США предупредили Иран о рисках масштабного удара по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС. Тегеран, по данным Politico, может пересмотреть свой первоначальный план реакции на гибель Исмаила Хании.