Исмаил Хания

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26992 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 38306 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 45751 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 53029 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 65460 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55732 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55206 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118254 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81440 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225177 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84890 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18621 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15540 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14390 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 16058 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85136 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118254 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225177 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402415 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394937 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10594 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14580 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15728 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18807 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74847 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Исмаил Хания

Новости по теме

В секторе Газа в результате попадания в больницу был ликвидирован высокопоставленный чиновник ХАМАС

В результате израильского удара по больнице Насера в Газе был ликвидирован Исмаил Бархум, чиновник ХАМАС. Израиль заявляет, что он был ключевым террористом.

Новости Мира • 24 марта, 11:03 • 49002 просмотра

Новым президентом Ливана избран военнослужащий Джозеф Аун

Парламент Ливана избрал командующего армией Джозефа Ауна президентом после 2-летнего вакуума. Новый лидер пообещал обеспечить государственную монополию на оружие и разработать стратегию сдерживания Израиля.

Новости Мира • 9 января, 17:36 • 27035 просмотра

Израиль впервые подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Хании в Тегеране

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что страна стоит за ликвидацией Исмаила Хании в Иране. Он также предупредил о подобных действиях против лидеров йеменских хуситов.

Новости Мира • 23 декабря, 22:18 • 16973 просмотра

СМИ подтверждают, что Израиль ликвидировал руководителя Хамаса Яхью Синвара

Источники Sky News Arabia подтвердили ликвидацию лидера Хамаса Яхьи Синвара во время операции израильской армии в Рафасе. ЦАХАЛ считает его ответственным за нападение 7 октября 2023 года.

Новости Мира • 17 октября, 14:37 • 13869 просмотра

План израильского ответа на атаку Ирана готов: когда может ударить Израиль

Американские официальные лица считают, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану до выборов в США 5 ноября. Израиль заверил США, что атака будет ограничена военными целями, а не нефтяными или ядерными объектами.

Новости Мира • 16 октября, 13:32 • 12956 просмотра

Байден и Нетаньяху в среду обсудят планы Израиля по ответу Ирану - Axios

Президент США Джо Байден проведет важный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху о планах Израиля нанести удар по Ирану. США хотят определить ограничения израильского ответного удара.

Новости Мира • 9 октября, 07:34 • 12900 просмотра

Лидер ХАМАС полон решимости втянуть Израиль в более "большую войну" - NYT

Яхья Синвар, лидер ХАМАС, намерен расширить конфликт с Израилем до регионального уровня. Американские чиновники считают, что он жив и блокирует соглашение о прекращении огня, разочарованный отсутствием поддержки от "Хезболлы" и Ирана.

Новости Мира • 5 октября, 12:58 • 20622 просмотра

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

Премьер Израиля заявил, что Иран «совершил большую ошибку», атаковав страну. США помогли отразить атаку и поддерживают Израиль, но призывают к дипломатическому урегулированию.

Новости Мира • 2 октября, 06:16 • 101152 просмотра

В Израиле мужчину задержали за заговор по покушению на премьера Нетаньяху, министра обороны или главу Шин Бет - СМИ

73-летнего мужчину из Ашкелона обвиняют в сговоре с Ираном для убийства премьер-министра, министра обороны или председателя Шин Бет. Подозреваемый дважды незаконно посещал Иран и получал деньги за выполнение заданий.

Новости Мира • 19 сентября, 10:29 • 13938 просмотра

Иран, вероятно, отложит удар по Израилю: СМИ назвали причины

Иран может отложить запланированное возмездие Израилю за убийство лидера ХАМАСа, чтобы дать время на переговоры о прекращении огня в Газе. США, Израиль, Египет и Катар провели встречу в Дохе, представив "компромиссное предложение".

Новости Мира • 17 августа, 08:58 • 22123 просмотра

ХАМАС не будет участвовать в переговорах о перемирии в Газе - Reuters

ХАМАС заявил, что не будет участвовать в новом раунде переговоров о прекращении огня в Газе, запланированном на четверг в Катаре. Группировка настаивает на реализации уже принятого предложения от 2 июля.

Новости Мира • 14 августа, 14:24 • 24440 просмотра

Иран может атаковать Израиль, если переговоры о прекращении огня в Газе провалятся - Reuters

Иран угрожает атаковать Израиль за убийство лидера ХАМАС, если переговоры о прекращении огня в Газе потерпят неудачу. США и союзники пытаются убедить Иран ослабить напряженность перед переговорами.

Новости Мира • 14 августа, 06:43 • 19688 просмотра

CNN сообщил о готовности "Хамаса" заключить перемирие с Израилем

Лидер Хамаса передал Израилю сообщение о желании заключить соглашение о прекращении огня. США призывают Израиль согласиться на соглашение, чтобы избежать эскалации конфликта.

Война • 11 августа, 19:29 • 98463 просмотра

США отправили истребители F-22 на Ближний Восток

США направили истребители F-22 на Ближний Восток для уменьшения риска эскалации со стороны Ирана.

Новости Мира • 8 августа, 23:34 • 37298 просмотра

Иран отреагирует на убийство лидера ХАМАС "в нужное время" - глава МИД

Иран заявил, что ответит на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в "нужное время". Одновременно США призывают Тегеран пересмотреть решение о военном нападении на Израиль, продвигая это через дипломатические каналы.

Новости Мира • 8 августа, 08:13 • 20014 просмотра

Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль

США предупредили Иран о рисках масштабного удара по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС. Тегеран, по данным Politico, может пересмотреть свой первоначальный план реакции на гибель Исмаила Хании.

Война • 7 августа, 23:55 • 37295 просмотра

За кулисами напряжения на Ближнем Востоке: Израиль предупредил США, что имеет отношение к убийству Хании

Израиль проинформировал США о своей ответственности за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. Телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху после инцидента был напряженным, но США пока не готовы оказывать значительное давление на Израиль.

Новости Мира • 7 августа, 11:13 • 20137 просмотра

ХАМАС назначил нового политического лидера вместо Хании: кто им стал

ХАМАС единогласно избрал Яхью Синвара председателем политбюро вместо убитого Исмаила Хании. Синвар считается экстремистом и подозревается в организации терактов 7 октября 2023 года.

Новости Мира • 7 августа, 05:54 • 19295 просмотра

США передают Ирану сообщение воздержаться от эскалации в "критический момент" для Ближнего Востока

США ведут интенсивную дипломатию для снижения напряженности после убийства лидера ХАМАС. Блинкен призывает все стороны воздержаться от эскалации и работать над прекращением огня в Газе.

Новости Мира • 6 августа, 06:40 • 22687 просмотра

Президент Ирана на встрече с шойгу пообещал ответить Израилю за убийство лидера ХАМАС

Президент Ирана заявил, что страна ответит Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. США предупреждают о возможном нападении Ирана на Израиль, а россия усиливает сотрудничество с Ираном.

Новости Мира • 6 августа, 06:24 • 22080 просмотра

Иран запросил у россии ПВО для подготовки к возможной войне с Израилем: кремль уже начал поставки - WSJ

Иран запросил у россии передовые системы ПВО, готовясь к возможной войне с Израилем. кремль согласился и уже начал поставки современных радаров и средств ПВО, что подчеркивает тесный союз между странами.

Новости Мира • 6 августа, 05:50 • 25358 просмотра

Байден созывает группу нацбезопасности из-за угрозы атаки Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден провел встречу с командой нацбезопасности из-за возможного нападения Ирана на Израиль. США готовы поддержать Израиль в случае атаки, работая над предотвращением эскалации конфликта.

Война • 6 августа, 05:05 • 126176 просмотра

Reuters: в результате удара по базе в Ираке пострадали по меньшей мере пять военных США

В результате ракетного удара по авиабазе 'Аль-Асад' в Ираке пострадали по меньшей мере пять американских военных. Один из раненых в тяжелом состоянии, количество пострадавших может возрасти.

Война • 6 августа, 03:54 • 123290 просмотра

Угроза атаки Ирана на Израиль: Байден встретится с командой по вопросам нацбезопасности

Президент США Джо Байден планирует встречу с командой нацбезопасности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. США усиливают военное присутствие в регионе на фоне опасений относительно возможной атаки Ирана на Израиль.

Новости Мира • 5 августа, 14:59 • 20937 просмотра

Иран вероятно готовится к нападению на Израиль, поэтому уведомил самолеты об изменении курса - ЗМІ

Иран предупредил самолеты об изменении маршрутов. США предупреждают о возможной атаке Ирана и "Хезболлы" на Израиль, авиакомпании приостанавливают полеты в регион.

Новости Мира • 5 августа, 13:42 • 20320 просмотра

США и Израиль ожидают атаку Ирана на израильскую территорию 5 августа - СМИ

Американские и израильские чиновники прогнозируют нападение Ирана на Израиль 5 августа в ответ на убийства лидеров "Хезболлы" и ХАМАС. Ожидается более масштабная атака, чем 13 апреля, возможно с участием "Хезболлы".

Новости Мира • 4 августа, 08:43 • 29909 просмотра

Глава израильской разведки посетил Египет для переговоров о возможном перемирии в Газе - СМИ

Израильская делегация во главе с Давидом Барнеа посетила Египет для переговоров о возможном перемирии в Газе. Стороны остаются разделенными относительно условий прекращения огня, но переговоры продолжаются.

Новости Мира • 4 августа, 08:17 • 28843 просмотра

россия стремится использовать Иран в своем противостоянии со странами Запада - ISW

россия готовилась передать ракеты и военное оборудование хуситам в Йемене, но отказалась из-за дипломатического давления. ISW считает, что россия стремится использовать Иран для опосредованного противостояния с Западом.

Новости Мира • 4 августа, 07:30 • 30513 просмотра

Иран арестовал десятки людей в поисках подозреваемых в убийстве лидера ХАМАС - NYT

Иран начал масштабное расследование убийства Исмаила Хании, лидера ХАМАС. Арестовано более двух десятков человек, включая высокопоставленных чиновников, в ответ на серьезное нарушение безопасности в Тегеране.

Новости Мира • 3 августа, 12:42 • 23837 просмотра

США готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана - СМИ

США планируют отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль. Это реакция на возможную месть за смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Новости Мира • 2 августа, 18:09 • 32749 просмотра