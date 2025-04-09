Исмаил Хания

В результате израильского удара по больнице Насера в Газе был ликвидирован Исмаил Бархум, чиновник ХАМАС. Израиль заявляет, что он был ключевым террористом.
Парламент Ливана избрал командующего армией Джозефа Ауна президентом после 2-летнего вакуума. Новый лидер пообещал обеспечить государственную монополию на оружие и разработать стратегию сдерживания Израиля.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что страна стоит за ликвидацией Исмаила Хании в Иране. Он также предупредил о подобных действиях против лидеров йеменских хуситов.
Источники Sky News Arabia подтвердили ликвидацию лидера Хамаса Яхьи Синвара во время операции израильской армии в Рафасе. ЦАХАЛ считает его ответственным за нападение 7 октября 2023 года.
Американские официальные лица считают, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану до выборов в США 5 ноября. Израиль заверил США, что атака будет ограничена военными целями, а не нефтяными или ядерными объектами.
Президент США Джо Байден проведет важный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху о планах Израиля нанести удар по Ирану. США хотят определить ограничения израильского ответного удара.
Яхья Синвар, лидер ХАМАС, намерен расширить конфликт с Израилем до регионального уровня. Американские чиновники считают, что он жив и блокирует соглашение о прекращении огня, разочарованный отсутствием поддержки от "Хезболлы" и Ирана.
Премьер Израиля заявил, что Иран «совершил большую ошибку», атаковав страну. США помогли отразить атаку и поддерживают Израиль, но призывают к дипломатическому урегулированию.
73-летнего мужчину из Ашкелона обвиняют в сговоре с Ираном для убийства премьер-министра, министра обороны или председателя Шин Бет. Подозреваемый дважды незаконно посещал Иран и получал деньги за выполнение заданий.
Иран может отложить запланированное возмездие Израилю за убийство лидера ХАМАСа, чтобы дать время на переговоры о прекращении огня в Газе. США, Израиль, Египет и Катар провели встречу в Дохе, представив "компромиссное предложение".
ХАМАС заявил, что не будет участвовать в новом раунде переговоров о прекращении огня в Газе, запланированном на четверг в Катаре. Группировка настаивает на реализации уже принятого предложения от 2 июля.
Иран угрожает атаковать Израиль за убийство лидера ХАМАС, если переговоры о прекращении огня в Газе потерпят неудачу. США и союзники пытаются убедить Иран ослабить напряженность перед переговорами.
Лидер Хамаса передал Израилю сообщение о желании заключить соглашение о прекращении огня. США призывают Израиль согласиться на соглашение, чтобы избежать эскалации конфликта.
США направили истребители F-22 на Ближний Восток для уменьшения риска эскалации со стороны Ирана.
Иран заявил, что ответит на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в "нужное время". Одновременно США призывают Тегеран пересмотреть решение о военном нападении на Израиль, продвигая это через дипломатические каналы.
США предупредили Иран о рисках масштабного удара по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС. Тегеран, по данным Politico, может пересмотреть свой первоначальный план реакции на гибель Исмаила Хании.
Израиль проинформировал США о своей ответственности за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. Телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху после инцидента был напряженным, но США пока не готовы оказывать значительное давление на Израиль.
ХАМАС единогласно избрал Яхью Синвара председателем политбюро вместо убитого Исмаила Хании. Синвар считается экстремистом и подозревается в организации терактов 7 октября 2023 года.
США ведут интенсивную дипломатию для снижения напряженности после убийства лидера ХАМАС. Блинкен призывает все стороны воздержаться от эскалации и работать над прекращением огня в Газе.
Президент Ирана заявил, что страна ответит Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. США предупреждают о возможном нападении Ирана на Израиль, а россия усиливает сотрудничество с Ираном.
Иран запросил у россии передовые системы ПВО, готовясь к возможной войне с Израилем. кремль согласился и уже начал поставки современных радаров и средств ПВО, что подчеркивает тесный союз между странами.
Президент США Джо Байден провел встречу с командой нацбезопасности из-за возможного нападения Ирана на Израиль. США готовы поддержать Израиль в случае атаки, работая над предотвращением эскалации конфликта.
В результате ракетного удара по авиабазе 'Аль-Асад' в Ираке пострадали по меньшей мере пять американских военных. Один из раненых в тяжелом состоянии, количество пострадавших может возрасти.
Президент США Джо Байден планирует встречу с командой нацбезопасности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. США усиливают военное присутствие в регионе на фоне опасений относительно возможной атаки Ирана на Израиль.
Иран предупредил самолеты об изменении маршрутов. США предупреждают о возможной атаке Ирана и "Хезболлы" на Израиль, авиакомпании приостанавливают полеты в регион.
Американские и израильские чиновники прогнозируют нападение Ирана на Израиль 5 августа в ответ на убийства лидеров "Хезболлы" и ХАМАС. Ожидается более масштабная атака, чем 13 апреля, возможно с участием "Хезболлы".
Израильская делегация во главе с Давидом Барнеа посетила Египет для переговоров о возможном перемирии в Газе. Стороны остаются разделенными относительно условий прекращения огня, но переговоры продолжаются.
россия готовилась передать ракеты и военное оборудование хуситам в Йемене, но отказалась из-за дипломатического давления. ISW считает, что россия стремится использовать Иран для опосредованного противостояния с Западом.
Иран начал масштабное расследование убийства Исмаила Хании, лидера ХАМАС. Арестовано более двух десятков человек, включая высокопоставленных чиновников, в ответ на серьезное нарушение безопасности в Тегеране.
США планируют отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль. Это реакция на возможную месть за смерть лидера ХАМАС Исмаила Хании.