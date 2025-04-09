Исмаил Хания

Reuters: в результате удара по базе в Ираке пострадали по меньшей мере пять военных США

В результате ракетного удара по авиабазе 'Аль-Асад' в Ираке пострадали по меньшей мере пять американских военных. Один из раненых в тяжелом состоянии, количество пострадавших может возрасти.