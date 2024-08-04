Американские и израильские чиновники считают, что Иран может нанести удар по израильской территории в понедельник, 5 августа, сообщает Axios со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Детали

Три американские и израильские чиновники заявили, что ожидают нападения Ирана на Израиль уже в понедельник.

Лидеры Ирана и «Хезболлы» поклялись отомстить за убийства высшего военного командира «Хезболлы» Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Американские чиновники ожидают, что ответные действия Ирана будут осуществляться по той же схеме, что и нападение на Израиль 13 апреля, но потенциально более масштабными, и к ним также может быть задействована "Хезболла" в Ливане.

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Администрация Байдена опасается, что будет сложнее мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, которая защитила Израиль от предыдущего иранского нападения, поскольку убийство Хании произошло в контексте войны между Израилем и ХАМАС, вызвавшей резкие антиизраильские настроения во всем регионе.

Как отмечает Axios пишет, неизвестно, будут ли Иран и «Хезболла» проводить скоординированную атаку или будут действовать отдельно.

Они добавили, что, по их мнению, и Иран, и "Хезболла" всё ещё работают над завершением своих военных планов и их утверждением на политическом уровне.

Американский чиновник сказал, что администрация Байдена хотела объявить о наращивании американских сил в пятницу, когда Иран и "Хезболла" все еще обсуждали, как будет выглядеть их ответный удар, надеясь, что объявление поможет сдержать их и повлиять на их военные планы.

«Я надеюсь на это. Я не знаю», - сказал он.

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