Хезболла осуществила массированный ракетный обстрел Израиля с территории Ливана. Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.

Детали

По информации, Хезболла выпустила по северным регионам Израиля более 50 ракет.

Сейчас над несколькими городами Израиля, в частности над Кирьят-Шмона, активно работает «Железный купол». Военные пытаются перехватить вражеские ракеты. Местные жители сообщают о десятках сбитых целей в небе и непрерывной работе сирен тревоги.

Пока информации о последствиях на земле и пострадавших нет.

Хезболла відновила вогонь по Ізраїлю, ліванці готуються до надзвичайної ситуації - ЗМІ