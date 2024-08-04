Хезболла выпустила более 50 ракет по северным регионам Израиля с территории Ливана. "Железный купол" активно работает над перехватом данных ракет, местные жители сообщают о десятках сбитых целей.
Хезболла осуществила массированный ракетный обстрел Израиля с территории Ливана. Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.
Детали
По информации, Хезболла выпустила по северным регионам Израиля более 50 ракет.
Сейчас над несколькими городами Израиля, в частности над Кирьят-Шмона, активно работает «Железный купол». Военные пытаются перехватить вражеские ракеты. Местные жители сообщают о десятках сбитых целей в небе и непрерывной работе сирен тревоги.
Пока информации о последствиях на земле и пострадавших нет.
Хезболла відновила вогонь по Ізраїлю, ліванці готуються до надзвичайної ситуації - ЗМІ2 августа 2024, 15:58 • 22490 просмотров