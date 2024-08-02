Поддерживаемая Ираном "Хезболла" в Ливане возобновила ракетные и артиллерийские обстрелы Израиля: ночью ракета "заставила вернуться израильский военный самолет". Также было осуществлено два ракетных удара по военным позициям на севере Израиля. В ожидании возможной дальнейшей эскалации ливанцы в районах страны, контролируемых "Хезболлой", готовятся к чрезвычайной ситуации.

Пишет УНН со ссылкой на Swiss Info, The Times of Israel и Reuters.

Детали

Силы "Хезболлы" в пятницу возобновили ракетные и артиллерийские обстрелы Израиля, положив конец затишью вдоль границы после убийства Израилем военного командира ливанской группировки в Бейруте.

Ночью выпустила ракету класса "земля-воздух" по израильскому военному самолету, пролетавшему в воздушном пространстве Ливана, и заставила его повернуть назад, заявили представители боевого формирования поддерживаемого Ираном. Также "Хезболла" осуществила два артиллерийских обстрела и два ракетных удара по военным позициям на севере Израиля.

Ливанцы готовятся к возможной эскалации

В ожидании возможной дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке ливанцы на подконтрольных "Хезболле" территориях страны готовятся к чрезвычайной ситуации. По словам очевидцев, все больше людей покидают свои дома в пригородах ливанской столицы Бейрута.

Источники в ливанских органах безопасности заявили: "Ситуация очень тревожная".

Контекст

Лидер шиитской партии Ливана Хасан Насралла выступил в четверг после удара, который унес жизнь военного руководителя организации Фуада Шукура.

Мы стоим перед большой битвой. Мы вышли за рамки простого фронта поддержки. Это открытая битва на всех фронтах - предупредил лидер „Хезболлы“ в прямом телевизионном обращении, объявив о „новом этапе“ в противостоянии с Израилем.

СМИ сообщают, что "Хезболла" напала на Израиль, а ЦАХАЛ в ответ ударил по Ливану

"Хезболла" утверждает, что выпустила десятки ракет по северной приграничной общине Мецуба в ответ на израильский удар по ливанской деревне Чамаа ранее сегодня, говорится в сообщении timesofisrael.

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Сообщений о пострадавших в результате ракетного обстрела Западной Галилеи не поступало. В результате удара по Хамаа погибло четверо сирийцев и несколько ливанских гражданских получили ранения.

Заявления Нетаньягу и Байдена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что любая агрессия против его страны будет "иметь высокую цену". В телефонном разговоре президент США Джо Байден заверил Нетаньяху и Израиль в поддержке США "против всех угроз со стороны Ирана". В то же время он призвал приложить усилия для деэскалации ситуации.

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