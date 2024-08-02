Киев • УНН
"Хезболла" возобновила ракетные и артиллерийские обстрелы Израиля после убийства своего командира в Бейруте. Ливанцы в районах, контролируемых «Хезболлой», готовятся к возможной эскалации конфликта.
Поддерживаемая Ираном "Хезболла" в Ливане возобновила ракетные и артиллерийские обстрелы Израиля: ночью ракета "заставила вернуться израильский военный самолет". Также было осуществлено два ракетных удара по военным позициям на севере Израиля. В ожидании возможной дальнейшей эскалации ливанцы в районах страны, контролируемых "Хезболлой", готовятся к чрезвычайной ситуации.
Пишет УНН со ссылкой на Swiss Info, The Times of Israel и Reuters.
Детали
Силы "Хезболлы" в пятницу возобновили ракетные и артиллерийские обстрелы Израиля, положив конец затишью вдоль границы после убийства Израилем военного командира ливанской группировки в Бейруте.
Ночью выпустила ракету класса "земля-воздух" по израильскому военному самолету, пролетавшему в воздушном пространстве Ливана, и заставила его повернуть назад, заявили представители боевого формирования поддерживаемого Ираном. Также "Хезболла" осуществила два артиллерийских обстрела и два ракетных удара по военным позициям на севере Израиля.
Ливанцы готовятся к возможной эскалации
В ожидании возможной дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке ливанцы на подконтрольных "Хезболле" территориях страны готовятся к чрезвычайной ситуации. По словам очевидцев, все больше людей покидают свои дома в пригородах ливанской столицы Бейрута.
Источники в ливанских органах безопасности заявили: "Ситуация очень тревожная".
Контекст
Лидер шиитской партии Ливана Хасан Насралла выступил в четверг после удара, который унес жизнь военного руководителя организации Фуада Шукура.
Мы стоим перед большой битвой. Мы вышли за рамки простого фронта поддержки. Это открытая битва на всех фронтах
СМИ сообщают, что "Хезболла" напала на Израиль, а ЦАХАЛ в ответ ударил по Ливану
"Хезболла" утверждает, что выпустила десятки ракет по северной приграничной общине Мецуба в ответ на израильский удар по ливанской деревне Чамаа ранее сегодня, говорится в сообщении timesofisrael.
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Заявления Нетаньягу и Байдена
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