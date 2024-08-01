Несколько источников в сфере безопасности сообщили New York Times, что взрыв, который стал причиной смерти Исмаила Ханийе, не произошел в результате ракетного удара. Взрывное устройство, которое убило лидера ХАМАС Исмаила Ханийе, было заложено в гостевом доме несколько месяцев назад.

Передает УНН со ссылкой на материал NYT.

Детали

Исмаил Хания, один из лидеров боевого формирования "ХАМАС", был убит в среду взрывным устройством, которое тайно пронесли в тегеранский пансионат, где он остановился. Об этом говорят несколько анонимных ближневосточных чиновников, в том числе двое иранцев, а также один американский чиновник.

Бомба была взорвана дистанционно, когда было ясно, что Ханийе находится в своей комнате. Согласно сообщению, он был убит немедленно. Один из охранников Хание также не пережил взрыва.

Напомним,

Сразу после раскрытия смерти Исмаила Ханийе определенные источники, в частности заместитель председателя ХАМАС в Газе Халиль Аль-Хайя, который выступил в среду вечером, выдвинули теорию об ударе, вызванном ракетой.

"Катастрофический провал"

По данным New York Times, ответственные за казнь лидера ХАМАС смогли использовать другой тип недостатков в обороне Ирана, на этот раз в отношении безопасности здания, которое должно было тщательно охраняться. По словам трех иранских чиновников, это был "катастрофический провал". Однако, точный способ, которым бомба была занесена и спрятана в спальне лидера палестинского исламистского движения в резиденции, остается неизвестным.

FT: США та Європа намагаються запобігти війні на Близькому Сході після вбивства лідера ХАМАСу