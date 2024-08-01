Европейские и американские дипломаты ведут срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, которая выльется в новую полномасштабную войну. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

В частности, в Тегеране переговоры по поводу гибели лидера ХАМАСа Исмаила Гании провел заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора. В свою очередь, его коллега главный представитель Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгерк - проводил переговоры в Саудовской Аравии.

Дипломаты стремятся уговорить Тегеран не отвечать на убийство Гании, или же ограничиться «символическими действиями», после того, как израильские дипломаты сообщили, что их военные не планируют дальнейших операций.

Кроме этого, администрация президента США Джо Байдена 31 июля провела срочные консультации с Израилем и другими союзниками, чтобы попытаться отвести все стороны от грани конфликта.

В Financial Times говорят, что атака в Тегеране лишь усилила беспокойство американских чиновников тем, что любой ответ может привести к большому региональному конфликту.

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Вместе с этим, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне уверены, что можно избежать эскалации.

Мы не верим, что эскалация неизбежна, и нет никаких признаков того, что эскалация неизбежна - убежден Кирби.

Впрочем, нынешние и бывшие чиновники США в разговоре с FT сказали, что дальнейшее развитие конфликта может зависеть больше от расчетов Тегерана, чем Израиля.

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Способность Вашингтона формировать события, вероятно, будет весьма ограниченной. В ближайшей перспективе реакция Ирана, «Хизболлы» и ХАМАС на смерть Шукра и Ханийе увеличит вероятность региональной войны или возвращения к нападениям «око за око» - предупредил директор Scowcroft Middle East Security Initiative Атлантического совета Джонатан Паникофф.

Напомним,

В среду, 31 июля, в Иране во время авиаудара был убит один из лидеров палестинской боевой группировки ХАМАС Исмаил Хания. В ответ на убийство Хании Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.