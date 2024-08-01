Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа - второго лица в руководстве террористической организации в Газе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛа нанесли удар в районе Хан-Юниса, и после проведенной разведки было подтверждено, что в результате удара был ликвидирован Мохаммед Дейф - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Мохаммед Дейф был командиром военного крыла ХАМАС и вторым лицом в руководстве террористической организации в секторе Газа. Как указали в ЦАХАЛ, именно Дейф инициировал, спланировал и совершил резню 7 октября, во время которой на юге Израиля были убиты 1200 человек, а в секторе Газа похищен 251 заложник.

Как отмечается, во время удара были ликвидированы и другие боевики террористов.

Дополнение

В среду, 31 июля, в Иране во время авиаудара был убит один из лидеров палестинской боевой группировки ХАМАС Исмаил Хания. В ответ на убийство Хании Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.

Страны Совета Безопасности ООН (СБ ООН) осудили убийство политического главы ХАМАС Исмаила Хании в Иране и призвали активизировать дипломатические усилия, чтобы предотвратить тотальную войну на Ближнем Востоке. Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани возложил ответственность за убийство Хании на США.