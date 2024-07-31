Вашингтон стремится уменьшить напряжение на Ближнем Востоке, однако в случае нападения Ирана на Израиль, США готовы встать на защиту Иерусалима. Об этом во время пресс-конференции на Филиппинах заявил министр обороны США Ллойд Остин, пишет Reuters, передает УНН.

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Остин подчеркнул, что приоритетом для США остается деэскалация напряженности.

Мы не хотим, чтобы что-то подобное произошло. Мы будем усердно работать, чтобы убедиться, что мы делаем все, чтобы помочь снизить градус и решать проблемы через дипломатические встречи - заявил глава Пентагона.

По его словам, войны на Ближнем Востоке можно избежать, поэтому Штаты стремятся снизить растущую в регионе напряженность.

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Я не думаю, что война неизбежна. Я придерживаюсь этого мнения. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии - подчеркнул Остин.

Впрочем, он предупредил, что США в любом случае готовы прийти на помощь Израилю в случае ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

Мы, конечно, поможем защищать Израиль. Вы видели, как мы делали в том апреле. Вы можете ожидать, что мы сделаем это снова - подчеркнул министр обороны США.

Напомним,

Масуд Пезешкиан стал новым президентом Ирана, приняв присягу под скандирование «Смерть Америке и Израилю». Он пообещал улучшить международные связи и ослабить внутренние ограничения, но продолжил антиамериканскую риторику.