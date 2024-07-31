Белый дом подтвердил приверженность безопасности Израиля после удара военных ЦАХАЛ по столице Ливана Бейруту. В результате этого удара погиб высокопоставленный командир «Хезболлы» Фуад Шукр. Об этом сообщает издание Times of Israel, со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Адриенну Уотсон, передает УНН.

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«Наша приверженность безопасности Израиля является незыблемой и непоколебимой, несмотря на все угрозы, которые поддерживает Иран, включая ливанскую Хезболлу», - заявила Уотсон.

Согласно ее словам, ракетный обстрел, в результате которого в субботу в Мадждаль-Шамсе погибли 12 израильтян, был «ужасным».

В Белом доме подчеркнули, что государство Израиль имеет право защищать себя от серьезных угроз, с которыми оно сталкивается.

«В то же время Соединенные Штаты продолжают работать над дипломатическим решением, чтобы положить конец этим ужасным атакам и позволить гражданам с обеих сторон безопасно вернуться в свои дома», - добавила она.

Как отмечается, неназванные израильский и американский чиновники сказали, что Израиль заранее предупредил США об ударе по Бейруту.

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