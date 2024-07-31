Армия обороны Израиля заявила во вторник поздно вечером, что лидер Хезболлы Фуад Шукр был убит во время нападения на Бейрут в Ливане. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Это не было независимо подтверждено. Анонимные источники в «Хезболле» ранее сообщили AFP, что Сукар пережил нападение.

Фуад Шукр был «правой рукой» генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы, а также советником по планированию и управлению военными операциями.

«ЦАХАЛ объявляет, что в результате точечного основанного на данных разведки удара израильские истребители ликвидировали высшего командира и главу стратегического подразделения террористической организации «Хезболлах» Фуада Шукра или Сейида Мухсена в районе Бейрута», - сказано в сообщении армии Израиля.

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