Армия обороны Израиля сообщила об убийстве Фуада Шукра, лидера Хезболлы, во время нападения на Бейрут. Хезболла ранее отрицала эту информацию, утверждая, что Шукр выжил.
Армия обороны Израиля заявила во вторник поздно вечером, что лидер Хезболлы Фуад Шукр был убит во время нападения на Бейрут в Ливане. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Это не было независимо подтверждено. Анонимные источники в «Хезболле» ранее сообщили AFP, что Сукар пережил нападение.
Фуад Шукр был «правой рукой» генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы, а также советником по планированию и управлению военными операциями.
«ЦАХАЛ объявляет, что в результате точечного основанного на данных разведки удара израильские истребители ликвидировали высшего командира и главу стратегического подразделения террористической организации «Хезболлах» Фуада Шукра или Сейида Мухсена в районе Бейрута», - сказано в сообщении армии Израиля.
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