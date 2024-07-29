Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отреагировал на угрозу Эрдогана вторгнуться в Израиль, сравнив его с Саддамом Хусейном. Кац напомнил о судьбе диктатора, намекая на возможные последствия для Эрдогана.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отреагировал на угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вторгнуться в Израиль, сравнив его с бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном. Об этом сообщает УНН.
Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему следует просто вспомнить, что там произошло и чем это закончилось
Контекст
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как они "вошли в Карабах и Ливию".
После чего лидер оппозиции Израиля призывает осудить угрозы Эрдогана.
Справочно
Режим Хусейна был свергнут в результате вторжения США в 2003 году, а сам он был казнен по приговору иракского суда.