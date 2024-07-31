Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан 30 июля принял присягу. Под скандирование «Смерть Америке и Израилю» он пообещал улучшить связи Ирана с миром и ослабить ограничения социальных свобод внутри страны, передает Reuters, пишет УНН.

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«Мы будем продолжать конструктивное и эффективное взаимодействие с миром, основанное на достоинстве, мудрости и целесообразности», - заявил Пезешкиан, выступая в парламенте.

Как отмечают журналисты, политика нового иранского лидера мало изменилась, поскольку Тегеран продолжает последовательно «искать врага» в США. Например, Иран обвиняет Соединенные Штаты в поддержке того, что они называют «израильскими преступлениями в Газе».

«Те, кто поставляет оружие, которое убивает детей, не могут обучать мусульман человечности», - заявил Пезешкиан под скандирование „Смерть Америке и Израилю!“.

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