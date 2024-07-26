Власти Ирана финансируют и поощряют часть акций протеста, проходящих в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН. По его словам, Тегеран хочет «посеять раздор» в американском обществе.

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Мы не считаем, что все акции протеста на ежедневной основе полностью финансирует Иран. Многие американцы естественно обеспокоены тем, что происходит на Ближнем Востоке. Многие протесты проводят из-за этого», - сказал Кирби на брифинге.

Какие именно акции профинансировали иранская сторона и на основании чего сделан этот вывод, чиновник не уточнил. При этом он подчеркнул, что в основном протесты в США проходят мирно.

«Большинство проводится естественным образом. В нем участвуют люди, которые имеют реальное беспокойство»,- добавил Джон Кирби.

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