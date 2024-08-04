Израильская делегация во главе с главой разведки страны Давидом Барнеа посетила Египет, пытаясь достичь прогресса в долговременных переговорах по возможному перемирию в Газе. Переговоры зашли в тупик. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

"Израильская делегация во главе с главой разведки страны посетила Египет, пытаясь достичь прогресса в долговременных переговорах по возможному перемирию в Газе, но вернулась без каких-либо признаков немедленного прорыва", - пишет издание.

Отмечается, что целью визита было продолжение переговоров о прекращении огня в почти 10-месячной войне с ХАМАС, которая могла бы освободить некоторых заложников, удерживаемых боевиками, которых поддерживает Иран.

"В пятницу в офисе Нетаньяху заявили, что Израиль и ХАМАС остаются разделенными относительно того, как будет выглядеть возможное прекращение огня. Предложенная договоренность, которую поддерживают США, может помочь уменьшить масштабы репрессий, которыми ХАМАС, его союзник Хезболла и их спонсор Иран угрожали за убийство на этой неделе высокопоставленных боевиков в Бейруте и Тегеране", - добавляет издание.

Отмечается, что демонстрация готовности Израиля вернуться к переговорам о прекращении огня является смелым шагом, поскольку Иран и его ставленники обвиняют его в убийстве главного участника переговоров с их стороны.

Израиль настаивает на том, что его войска должны оставаться на границе, которая отделяет палестинский анклав от Египта, а также указывает на необходимость создать механизм, который бы предотвращал возвращение боевиков ХАМАС на север Сектора Газа.

Еще одним камнем преткновения является количество заложников, которых должна освободить группировка, удерживающая в плену более сотни человек.

Боевики хотят, чтобы любое соглашение о перемирии привело к постоянному прекращению огня в Газе.

Напомним

Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в столице Ирана Тегеране рано утром в среду, и это нападение вызвало "угрозы мести Израиля" и усилило дальнейшее беспокойство, что конфликт в Газе превращается в более широкую войну на Ближнем Востоке.