При ударе по авиабазе "Аль-Асад" в Ираке пострадали по меньшей мере пять американских военнослужащих, сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Ранее агентство сообщало об ударе по зданию базы и пострадавших, но не уточняло количество раненых. По словам источников Reuters, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Число пострадавших может увеличиться, отмечают собеседники агентства.

Удар с авиабазы в Ираке был нанесен ночью 6 августа. США и Ирак не возлагали ни на кого ответственность за удар на кого-либо.

По словам источников Reuters, "непонятно, была ли атака связана с угрозами Ирана отомстить".

Ранее власти Ирана заявляли, что США несут ответственность за убийство главы политбюро "Хамаса" Исмаила Хании в Тегеране. Иран считает, что удар по Тегерану был нанесен ВВС Израиля.

Контекст

База "Аль-Асад" была атакована двумя ракетами, упавшими на территорию базы. Сотрудники объекта все еще проводят оценку ущерба, поэтому количество пострадавших может увеличиться, отмечают источники Reuters.

Ракетний удар по авіабазі Аль-Асад в Іраку, де розміщені сили США