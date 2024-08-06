Военная авиабаза Аль-Асад, расположенная в мухафазе Аль-Анбар на западе Ирака, оказалась под ракетным ударом. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в органах безопасности, передает УНН.

Детали

Указывается, что по военным силам Соединенных Штатов Америки и других стран дважды ударили ракетами "Катюша".

По данным журналистов, ракеты упали на территории военного объекта, однако пока неизвестно о масштабах разрушений или жертвах.

З території Іраку було випущено п'ять ракет по військовій базі США в Сирії