Военная авиабаза Аль-Асад в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Ракеты 'Катюша' дважды ударили по силам США и других стран, но информация о разрушениях или жертвах отсутствует.
Военная авиабаза Аль-Асад, расположенная в мухафазе Аль-Анбар на западе Ирака, оказалась под ракетным ударом. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в органах безопасности, передает УНН.
Детали
Указывается, что по военным силам Соединенных Штатов Америки и других стран дважды ударили ракетами "Катюша".
По данным журналистов, ракеты упали на территории военного объекта, однако пока неизвестно о масштабах разрушений или жертвах.
З території Іраку було випущено п'ять ракет по військовій базі США в Сирії21 апреля 2024, 22:58 • 27299 просмотров