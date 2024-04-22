С территории Ирака было выпущено пять ракет по военной базе США в Сирии

По меньшей мере пять ракет было выпущено из иракского города Зуммар в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии в воскресенье, сообщили Reuters два источника в иракских службах безопасности, передает УНН.

Детали

Атака на американские войска стала первой с начала февраля, когда поддерживаемые Ираном группировки в Ираке прекратили свои нападения на американские войска.

Нападение произошло в тот же день, когда премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани вернулся из визита в США и встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме.

Два источника в органах безопасности и старший офицер армии сообщили, что ракетную установку, закрепленную на кузове небольшого грузовика, припарковали в приграничном с Сирией городе Зуммар.

По словам военного, грузовик загорелся от взрыва не выпущенных ракет в то время, когда в небе находились военные самолеты.

Мы не можем подтвердить, что грузовик был разбомблен американскими военными самолетами, пока не проведем расследование сказал военный чиновник на условиях анонимности из-за деликатности инцидента.

Нападения произошли через день после того, как в субботу рано утром на военной базе в Ираке прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб один из сотрудников иракских сил безопасности, в состав которых входят группировки, поддерживаемые Ираном.

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