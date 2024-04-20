Военная база к югу от Багдада в Ираке подверглась авиаудару

Мощный взрыв прогремел на военной базе Кальсу к югу от Багдада, сообщили источники Reuters. Объект используется иракской милицейской организацией "Аль-Хашд аш-Шааби". Ее подразделения участвовали в нападении на американские войска в Ираке. Телеканал "Аль-Арабия" опубликовал в Telegram видео атаки, передает УНН.

Детали

Источники Reuters сообщили, что взрывы стали следствием авиаудара. Неизвестно, кто атаковал военную базу. Целью стал штаб организации "Аль-Хашд аш-Шааби". Собеседники Reuters утверждают, что никто не погиб, но нанесен материальный ущерб.

По данным AFP, один человек погиб, восемь ранены.

Дополнение

Военная база Кальсу расположена в провинции Бабиль, примерно в 50 км к югу от Багдада. Организация "Аль-Хашд аш-Шааби" возникла как объединение вооруженных группировок, близких к Ирану, отмечает Reuters. Позже иракские власти признали их официальными силами безопасности. Подразделения, входящие в организацию, несколько месяцев наносили удары по американским войскам в Ираке с помощью ракет и беспилотников в поддержку палестинцев в войне в секторе Газа. В феврале удары прекратились.

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