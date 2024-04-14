Ирак закрыл воздушное пространство, иранские беспилотники пересекли его границу

Министерство транспорта Ирака объявило о закрытии воздушного пространства страны, сообщает Iraqi News Agency, передает УНН. Авиасообщение приостановлено.

Детали

По информации источников Reuters, десятки иранских беспилотников, которые летят в сторону Израиля, пересекают воздушном пространстве Ирака. По данным агентства Fars, иранские БПЛА приблизились к границе Сирии и Иордании.

По данным западных и израильских СМИ, Иран запустил в сторону Израиля десятки беспилотников-камикадзе. Израиль и Иран подтвердили атаку с использованием БПЛА. Незадолго до этого системы обороны и нападения ВВС Израиля были приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки самолетов.

Дополнение

Иран ранее обещал ответить на удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров. Страны Запада призвали граждан не посещать регион.

Белый дом сделал заявление относительно атаки Ирана на Израиль