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Ирак закрыл воздушное пространство, иранские беспилотники пересекли его границу

Ирак закрыл воздушное пространство, иранские беспилотники пересекли его границу

Киев  •  УНН

13 апреля 2024, 21:10  •  3017 просмотра

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Ирак закрыл свое воздушное пространство после того, как десятки иранских беспилотников пересекли его границу в направлении Израиля, что заставило Израиль привести свою противовоздушную оборону в состояние повышенной готовности.

Министерство транспорта Ирака объявило о закрытии воздушного пространства страны, сообщает Iraqi News Agency, передает УНН. Авиасообщение приостановлено.

Детали

По информации источников Reuters, десятки иранских беспилотников, которые летят в сторону Израиля, пересекают воздушном пространстве Ирака. По данным агентства Fars, иранские БПЛА приблизились к границе Сирии и Иордании.

По данным западных и израильских СМИ, Иран запустил в сторону Израиля десятки беспилотников-камикадзе. Израиль и Иран подтвердили атаку с использованием БПЛА. Незадолго до этого системы обороны и нападения ВВС Израиля были приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки самолетов.

Дополнение

Иран ранее обещал ответить на удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров. Страны Запада призвали граждан не посещать регион.

Белый дом сделал заявление относительно атаки Ирана на Израиль13 апреля 2024, 20:44 • 7586 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
irakИрак
iordaniyaJordan
siriyaСирия
iranИран
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