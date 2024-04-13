Белый дом сделал заявление относительно атаки Ирана на Израиль

Иран начал воздушный удар по Израилю. Команда национальной безопасности регулярно сообщает президенту США Джо Байдену о ситуации, и он встретится с ними сегодня в Белом доме. Об этом сообщил представитель совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, передает УНН.

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Отмечается, что команда Байдена постоянно общается с израильскими официальными лицами, а также с другими партнерами и союзниками.

Эта атака, вероятно, развернется в течение нескольких часов. Президент Байден четко заявил: наша поддержка безопасности Израиля является железной. Соединенные Штаты будут поддерживать народ Израиля и поддерживать его защиту от этих угроз со стороны Ирана. говорится в сообщении

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