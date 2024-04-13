Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион

Израиль ночью 14 апреля на три часа закроет аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве на фоне ожидаемой атаки Ирана. Об этом сообщает израильский 12 канал, передает УНН.

Детали

Times of Israel пишет, что пол время полета из Таиланда в Тель-Авив развернуться два самолета авиакомпании El Al.

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в готовность, в небе находятся десятки самолетов.

Корреспондент Axios Барак Равид написал в своем X (бывшая Twitter) со ссылкой на американских и израильских чиновников, что Иран запустил в сторону Израиля десятки дронов. Им понадобится несколько часов, чтобы достичь израильской территории, отмечает Times of Israel.

Временно закрыть воздушное пространство - с 23:00 субботы 13 апреля - решила соседняя Иордания.

ЦАХАЛ подтвердил начало атаки Ирана на Израиль