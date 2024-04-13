Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  139918 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  140585 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  142369 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  159359 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  125686 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136835 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161697 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139801 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134433 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117846 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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12 апреля 2024, 06:00  •  186994 просмотра
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9 апреля 2024, 13:31  •  294105 просмотра

Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион

Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион на три часа 14 апреля на фоне ожидаемой атаки иранских беспилотников, а израильские военно-воздушные силы были приведены в состояние повышенной готовности и десятки самолетов поднялись в небо.

Война •   •  8510 просмотра
Израиль временно закрыл аэропорт Бен-Гурион

ЦАХАЛ подтвердил начало атаки Ирана на Израиль

Иран запустил десятки беспилотников в направлении Израиля, которые израильские ВВС отслеживают и готовятся перехватить.

Война •   •  11886 просмотра
ЦАХАЛ подтвердил начало атаки Ирана на Израиль

Нетаньяху обратился к нации на фоне атаки Ирана по Израилю

Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит решительно, развернув свои оборонительные системы и сохраняя спокойствие, как заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации.

Война •   •  13703 просмотра
Нетаньяху обратился к нации на фоне атаки Ирана по Израилю

Иран запустил десятки беспилотников по Израилю

Иран начал атаку на Израиль, запустив десятки беспилотников по Израилю. Дроны должны достичь целей за несколько часов. Об этом сообщает новостной сайт Axios

Война •   •  14998 просмотра
Иран запустил десятки беспилотников по Израилю

ВСУ ударили по пункту управления россиян в оккупированном Луганске

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому командному пункту в оккупированном Луганске.

Война •   •  20346 просмотра
ВСУ ударили по пункту управления россиян в оккупированном Луганске

Израильские силы приведены в полную боевую готовность на фоне иранской угрозы - Sky News

Израильские военные объявили состояние полной боевой готовности и приняли оборонительные меры, включая развертывание боевых самолетов и ограничение гражданской деятельности, из-за угрозы неизбежной атаки со стороны Ирана, направленной на военные объекты.

Война •   •  21787 просмотра
Израильские силы приведены в полную боевую готовность на фоне иранской угрозы - Sky News

Иордания экстренно закрыла свое воздушное пространство

Иордания закрыла свое воздушное пространство с 10 вечера до 4 утра 13 апреля из-за угрозы иранского удара по Израилю и сбоев в работе GPS на Ближнем Востоке.

Война •   •  20793 просмотра
Иордания экстренно закрыла свое воздушное пространство

Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией

Финляндия приостанавливает движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов и на неопределенный срок закрывает два морских пункта пересечения границы с Россией, а также продолжает держать закрытыми все сухопутные пункты пересечения границы из-за беспокойства по поводу инструментальной иммиграции, которая используется Россией как тактика давления.

Общество •   •  19230 просмотра
Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией

Авдеевское и Бахмутское направления остаются самыми сложными - спикер ОСУВ Хортица

Авдеевское и Бахмутское направления остаются самыми сложными из-за активизации вражеских наступательных действий.

Война •   •  18658 просмотра
Авдеевское и Бахмутское направления остаются самыми сложными - спикер ОСУВ Хортица

Мужчина и женщина ранены после вражеского обстрела Гуляйполя в Запорожье

Два человека получили ранения, был поврежден частный дом и хозяйственные постройки в результате артиллерийского обстрела российскими войсками прифронтового города Гуляйполя в Запорожской области.

Общество •   •  19951 просмотра
Мужчина и женщина ранены после вражеского обстрела Гуляйполя в Запорожье