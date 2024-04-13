ЦАХАЛ подтвердил начало атаки Ирана на Израиль

ЦАХАЛ подтверждает начало атаки Ирана на Израиль. Армия отслеживает дроны, которым понадобится несколько часов, чтобы достичь Израиля. Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что десятки беспилотников, запущенных из Ирана, направляются в Израиль. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

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Он говорит, что ВВС Израиля отслеживают беспилотники, отметив, что им понадобится несколько часов, чтобы достичь страны.

Хагари говорит, что будут сбои GPS, поскольку военные работают над перехватом дронов.

Если будут какие-то дополнительные атаки, которые требуют отдельного предупреждения, Хагари говорит, что ЦАХАЛ будет информировать общественность.

По словам Хагари, сирены будут звучать, только если дроны войдут в воздушное пространство Израиля в соответствующих местах. По его словам, ЦАХАЛ будет работать над тем, чтобы перехватить цели как можно раньше.

Израильские медиа сообщают, что США первыми обнаружили запуск и немедленно сообщили об этом Израилю.

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