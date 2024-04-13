Нетаньяху обратился к нации на фоне атаки Ирана по Израилю

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана и ответит тем же. Об этом он сказал в видеообращении к нации в субботу вечером, передает УНН.

Детали

Граждане Израиля, в последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовился к возможности прямого нападения со стороны Ирана Премьер-министр Биньямин Нетаньяху

Он заявил, что системы защиты Израиля развернуты и страна готова к любому сценарию.

Наши системы защиты развернуты, и мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в наступлении. Государство Израиль сильное, ЦАХАЛ сильный, общественность сильная Премьер-министр Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху поблагодарил за поддержку США и другие страны.

Мы ценим США за поддержку Израиля, а также поддержку Великобритании, Франции и многих других стран Премьер-министр Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что Израиль будет защищаться от любой угрозы и делать это решительно и спокойно.

Я установил четкий принцип - кто нам сделает больно, тому мы ответим. Мы будем защищаться от любой угрозы, и мы будем делать это спокойно и решительно. Я знаю, что вы, граждане Израиля, тоже сохраняете спокойствие. Прошу вас прислушаться к директивам командования тыла. Мы выстоим вместе, и с Божьей помощью мы вместе преодолеем всех наших врагов сказал Нетаньяху.

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